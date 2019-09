Tybring-Gjedde: – Vi sliter over hele landet

Om partiet skulle gjøre et katastrofevalg både i byene og nasjonalt, mener stortingsrepresentanten at partiet må gå gjennom sin struktur og hvordan partiet jobber politisk. Han vil ikke si om det innebærer at Frp bør gå ut av regjering.

– Dette lokalvalget handler ikke om det, men man kan heller ikke skille det helt. Det at vi sitter i regjering, gjør at vi også sliter lokalt, vi sliter over hele landet, sier han til NTB.

Utfordring

Tybring-Gjedde vil imidlertid være fornøyd med valget dersom Frp i Oslo beholder sine fire bystyrerepresentanter og ender med en oppslutning rundt 5 prosent. Men han erkjenner at det kan bli en utfordring.

– Oslo har blitt en vanskelig by for oss, både på grunn av utviklingen demografisk, men også på grunn av dette enorme fokuset på klima. Det er vanskelig for oss å finne nisjene og vite hvor vi skal fokusere, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Frp-nestor Carl I. Hagen er ikke til stede på Frps valgvake på ærverdige Bristol Hotel i Oslo mandag kveld. Tybring-Gjedde sier han savner både Carl og kona Eli på en slik kveld, men at han har forståelse for deres valg.

– Hadde partiet vært i en posisjon, hvor vi hadde vokst og vært store, tror jeg nok han hadde vært her, sier Tybring-Gjedde. (NTB)