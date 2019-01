På Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland sitter Frp-leder Siv Jensen i forhandlinger for å slippe KrF inn i regjeringen.

På Stortinget sitter Frp-representant Christian Tybring-Gjedde og bekymrer seg for eget parti dersom KrFs inntreden medfører en blassere Frp-profil.

Han advarer egen partiledelse mot et økende frustrasjonsnivå og lengre avstand mellom partiets toppfolk i regjeringen og de folkevalgte på Stortinget.

– Er det en form for regjeringsslitasje i stortingsgruppa?

– Ja, det tror jeg det er. Og da blir det til frustrasjon blant enkelte. Vi må svelge mange politiske nederlag, og forsvare kompromisser som vi er uenige i. Til nå har vi evnet å gjøre det, sier han.

– Folk blir sinte

Tybring-Gjedde har en sterk posisjon i den delen av Frp-grasrota som engasjerer seg i innvandring.

Dette er en av de heteste stridssakene i forhandlingene, men her har Frp ingenting å gi, mener han:

– Smertegrensen er nådd for lenge siden på det området. Jeg tror mange er oppgitt over hvor langt vi har trukket det allerede. Og jeg tror ikke det er en frustrasjon bare blant Frps stortingsrepresentanter. Jeg tror det er en frustrasjon hos våre velgere, og jeg tror også det er en frustrasjon blant andre partiers velgere. KrF er et lite parti, egentlig er det vel et utdøende parti. Og så skal vi da tilpasse vår politikk til et bitte lite parti som ligger rundt sperregrensen? Det er ikke slik et demokrati burde fungere.

Han trekker fram tre områder på innvandrings- og integreringsfeltet han mener må strammes inn, og i hvert fall ikke liberaliseres:

• Kvoteflyktninger

• Familieetablering

• Familiegjenforening

– Vi kan ikke sitte og vedta politikk som fjerner oss ikke bare fra egne velgere, men fra folket. Folk blir sinte. Her har Siv vært tydelig, men da må hun også gjennomføre selvsagt, sier han.

Frustrasjon

Partiet som ble født i motstand mot skatte- og avgiftsnivået, dyrket den opprørske opposisjonsrollen i sine 40 første år, før det ble en del av Solberg-regjeringen i 2013.

I fjor trådte Venstre inn i regjeringsvarmen, og påførte Frp smertefulle politiske tap.

Det samme kan skje når KrF nå er på vei inn.

Alle kompromissene er allerede en for tung bør å bære, advarer Tybring-Gjedde.

– Det kan oppfattes som at det er en slitasje mellom stortingsgruppa og statsrådene. Rett og slett fordi tida går, og avstanden blir større. Statsrådene lever i sin verden og stortingsrepresentantene i sin verden. Vi får veldig mye tilbakemeldinger og kjeft direkte fra velgerne. Statsrådene lever mer isolert, naturlig nok. Og jo lengre tid som går, jo mer frustrasjon vil bli synlig. Og det tror jeg vi ser tendenser til nå.

– Du snakker nå om stemningen i stortingsgruppa?

– Ja, det er det jeg sikter til. Men jeg tror ikke dette er noe som gjøres med vond vilje. Jeg tror det bare er tidens tann som gjør at vi får den slitasjen.

– Bekymret for partiets utvikling

Han bekymrer seg for et mulig innsnevret handlingsrom i en flertallsregjering, og muligheten for at det påvirker partiet negativt i lokalvalget til høsten.

– Vi må ta dette veldig på alvor. Det er ikke sikkert at en flertallsregjering vil gjøre det noe enklere for oss.

– Blir det mindre handlingsrom for Frp i en flertallsregjering?

– Ja. Og stortingsgruppen blir helt handlingslammet. Det sier seg selv. Når man er blitt enige i regjering om hvilken politikk man skal fremme, så må vi jo bare forsvare den politikken.

– Men Frps stortingsgruppe har jo hatt en tendens til å blåse liv i saker som kommer til Stortinget etter at partiet egentlig har behandlet den i regjeringen først.

– Jo, og det vil vi sikkert prøve å gjøre, men det blir enda mer krevende nå. Nå er det jo i utgangspunktet allerede et flertall i stortingssalen.

– Er du bekymret?

– Jeg er bekymret for partiets utvikling. Vi har store avstander mellom ulike politikere i partiet, vi har så ulikt fokus. Og jeg vet ikke om den samlingen i bunn som vi hadde før, fortsatt er der. I stedet for at man blir en sterk opposisjon til regjering, blir man heller frustrert og apatisk. Vi risikerer at folk bare sier: «Det samme kan det være». Det er en mye verre situasjon enn at man engasjerer seg sterkt mot noe.

