– Ytringsfrihet er ikke betinget av offentlig støtte. I så fall vil det være mange uttrykk som kan hevde å bli utsatt for sensur. Bevilgninger over offentlige budsjetter dreier seg om prioriteringer. Med bakgrunn i dette mener Oslo Frp at Black Box teaters spredning og legitimering av potensielt farlige konspirasjonsteorier ikke kvalifiserer til økonomisk støtte over offentlige budsjetter, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Bakgrunnen er den omstridte forestillingen «Ways of Seeing», som omtaler navngitte politikere og har filmede innslag av hus og hager til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde. Forestillingen «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», heter det i presentasjonen.

– Forestillingen er et kunstuttrykk som går ut over mitt liv personlig. Jeg mener at politiet burde anmeldt forestillingen, på selvstendig grunnlag, noe politiet gjør i en rekke saker som dreier seg om trakassering og andre forhold, sier han.

– Men det er ikke først og fremst meg saken handler om. Dette er en alvorlig og prinsipiell sak, sier Tybring Gjedde.

Filmet i smug

– Ytringsfrihet er ikke grunnlag for å spre hat. Jeg vil ikke være med å spleise på dette, og det tror jeg heller ikke skattebetalerne vil. Det finnes andre kunstutrykk som er verdt å støtte, sier Tybring-Gjedde.

– Å sette andres liv potensielt i fare anses ikke som kunst, sier Tybring-Gjedde.

Også offentlige personer som blant andre investor Christen Sveaas, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, investor Jan Haudemann Andersen og investor Øystein Stray Spetalen har fått filmet sine hus i smug.

Omstridt

I Oslo bystyre la Fremskrittspartiet onsdag fram forslag om å stoppe støtten til Black Box Teater, under den endelige behandlingen av Oslobudsjettet 2019.

«Bystyret ber byrådet stoppe all kommunal støtte til Black Box teater som følge av oppsetningen av et stykke med politiske angrep på navngitte personer med fremvisning av bilder av personenes private hjem, som således kan virke som en oppfordring til hærverk og brudd på lovgiving om privatlivets fred», lød forslaget fra Oslo Frp. Forslaget fikk bare Frps egne stemmer.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) reagerte umiddelbart på forslaget:

– Dette er forsøk på politisk sensur av kulturuttrykk, sa hun til Dagsavisen.

«Ways of Seeing» ble spilt på Black Box 21.-30. november. Stykket skapte omfattende debatt og ble beskyldt for å krenke privatlivets fred. 6. desember ble Tor Mikkel Waras hus og bil utsatt for hærverk.