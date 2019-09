TV2s prognose på valgdagen viser at Arbeiderpartiet får 24,4 prosent og går tilbake hele 8,6 fra frrige valg.

Høyre vil få 20,1 en tilbakegang på 3,1.

Slik er TV2s prognose valgdagen:

Rødt 4,0 (+2,0), SV 6,4 (+ 2,3), Sp (14,4), (+ 5,9), MDG 7,1 (+2,9), V 3,6 (-1,9) KrF 3,7 (-1,7), Høyre 20,1 (- 3,1) Frp 7,9 (-1,6) FBN 2,8 (+2,8) Andre 5,6 8+1,0.

Da valglokalene stengte klokka 21 mandag kveld, lå Ap an til å få en oppslutning på rundt 24 prosent på landsbasis, viser Valgdirektoratets prognose for fylkestingsvalget. Hvis prognosen treffer, vil Ap dermed gjøre det dårligste valget i partiets historie. Den tidligere bunnoteringen ble satt i 2003, med 27 prosent, skriver NTB.

TV 2s egne prognose skiller seg noe fra Valgdirektoratets prognose, men de viser de samme hovedtendensene.

– Klare vinnere

Til tross for tilbakefall på hele 8.6 prosent, snakker en fornøyd Hadija Tajik med NRK fra APs valgvake i Oslo.

– Nå var det resultatet i 2015 et historisk godt resultat. Å sammenlikne med det gir utfordringer. Det vi ser på målingen nå viser at vår side av politikken står sterkt, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er begeistrer over prognosen så langt, som viser en rød-grønn bølge over landet.

-Røde og Grønne partier går frem, og det lover godt for Norge. Vi skal skru på skruen for økt profitt i velferden. Dette er nok Rødts virkelige nasjonale gjennombrudd, sier han fornøyd.

Audun Lysbakken tok til scenen på SVs vake i Oslo med klar beskjed:

-Kjære alle sammen, det er fortsatt masse telling som skal gå utover kvelden. Men vi har sett nok til å slå fast en viktig ting: vi er en av dette valgets klare vinnere. Vi ligger an til å gjøre det beste kommunevalget på 16 år!

Blåmandag

En noe mindre entusiastisk Sylvi Listhaug reagerer på FrPs tall, som så langt ligger på 7.8 prosent, med en nedgang på 1.7.

– Vi har en jobb å gjøre. Det er det ingen tvil om, sier hun.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner er heller ikke overbegeistret over progrosen.

– Vi har helt klart hatt høyere mål enn dette, sier han om partiets 20.1 prosent.

– Det er ikke tvil om at diskusjonene nasjonalt har påvirket valgkampen i Oslo. Det er fortsatt mulighet for skifte i Oslo, vi får følge med og se hvordan det går, sier Eirik Lae Solberg.

Han legger ikke lokk på at bompenge-krisen kan ha påvirket valgkampen.

-Vi skulle gjerne sett mindre bompenger og mer kunnskap i skolen.

Ap

– Dette er åpenbart et valgresultat som Ap ikke kan være fornøyd med. Vi ønsker å ligge på et betydelig høyere nivå enn dette, sier Skjæran til NTB.

Ifølge Valgdirektoratets prognose for fylkestingsvalget klokken 21 fikk Arbeiderpartiet støtte fra omkring 24 prosent av velgerne. Et resultat basert på opptelte stemmer i kommunevalget viste samme tendens.

– Men vi er med god margin landets største parti på denne prognosen. Det tar vi med oss. Vi ser også at regjeringspartiene går mot et katastrofevalg. Det betyr at sentrum-venstre, den siden av politikken vi tilhører, har et godt utgangspunkt for å jobbe fram mot 2021.

Nestlederen peker på en spesiell valgkamp for å forklare den svake oppslutningen om Ap, men han vil ikke si noe om ledelsens ansvar for det som ser ut til å bli et svakt resultat.

SV

SV-leder Audun Lysbakken er svært godt fornøyd med at spådommene om et valgresultat på i overkant av 6 prosent ser ut til å slå til.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Vi er en av vinnerne i dette valget, slår Lysbakken fast overfor NTB.

På Valgdirektoratets prognoser får SV 6,2 prosent, mens TV 2s prognose er på 6,3 prosent. I kommunevalget i 2015 fikk partiet 4 prosent.

– Dette er en solid framgang, som vil bety en kraftig økning av våre folk i grupper og kommunestyrer landet over, sier han.

Oslo

Med forhåndsstemmene i Oslo opptelt har Ap 19,8 prosent, ned 12,2 prosentpoeng fra valget i 2015. MDG blir den store vinneren med nesten 17 prosent, skriver NTB.

Oppslutningen til Miljøpartiet De Grønne (MDG) er hele 8,7 prosentpoeng høyere enn ved valget i 2015. De er likevel noe under hva partiet har fått på enkelte meningsmålinger.

For debutanten Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er det foreløpige resultatet 6,4 prosent, noe over hva partiet har fått på meningsmålingene. Det vil i så fall gi fire mandater.

Ap-leder Jonas Gahr Støre innrømmet at han er veldig spent før resultatene kommer på bordet. Men han hadde en god magefølelse kort tid før de første valgresultatene begynner å komme, skriver NTB.

– Nå er det veldig spennende. Jeg prøver ikke å tenke på tall, sier Støre til NRK, som møtte ham på Ap-kontoret på Youngstorget rundt klokka 20.20 mandag kveld.

Støre påpeker at det er «så mange valg», på så mange forskjellige steder.

– Jeg har vært så mange steder. Jeg er så spent på så mange små og store kommuner, jeg ser for meg så mange mennesker som har vært ute på valgkamp og de som er kandidater, sier Ap-lederen.

– Magefølelsen er god. Jeg føler virkelig vi har gjort en kjempeinnsats. Jeg er veldig fornøyd med valgkampen, sier Støre.

Når man har jobbet hardt og gjort det beste man kan, så ksal man være fornøyd med det, sier Støre på vei inn i valgvaken.

Vippen

Det var også spenning i Høyre.

– Jeg er spent på alt. Det er så mye som er på vippen i mange byer og mange steder, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Solberg ankom Clarion hotell i Bjørvika i Oslo, der Høyre har sin valgvake, en halvtime før de første prognosene er varslet.

Hun avviste et spørsmål om hun anser de fem store byene for tapt.

– Vi har ikke begynt å telle stemmer ennå, sa hun.

