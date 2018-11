Tusenvis av falske nettbutikker lokker med tilbud på Black Friday

Av Marius Helge Larsen, NTB

En kartlegging fra den danske sertifiseringsordningen e-mærket, viser at det finnes opp mot 15.000 falske nettbutikker som henvender seg til danske forbrukere på dansk.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det er færre falske butikker som når nordmenn. Jeg vil tro vi er eksponert for det samme antallet, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til NTB.

Forbrukertilsynet fører en liste over falske nettbutikker som nordmenn bør holde seg unna, og senest på selveste Black Friday ble 35 nye nettsteder lagt til listen.

– Dette er noe av det vi får flest henvendelser om. Folk tipser oss om nettbutikker de har kommet over, sier hun.

Mange av nettsidene på listen til Forbrukertilsynet ser meget gjennomførte ut, med tilbudstekst på norsk og priser i kroner. Dermed kan det være vanskelig å gjennomskue svindelen.

Latterlig lave priser

Men det finnes likevel noen triks.

– Se på hele nettadressen. Hvis det er noe rart med den, bør du være obs. Har den for eksempel navnet på en merkevare i seg, som parajumperstilbud.com eller raybansalg.net, kan det være grunn til mistanke. Sjekk også språket, og se om det finnes kontaktinfo til selskapet, sier Haugseth.

En del svindelsider er oversatt til norsk gjennom roboter, så hvis man oppdager krøkkete språk og skrivefeil er det trolig et tegn på at man bør holde seg unna.

Noen tilbud er også for gode til å være sanne – selv på Black Friday.

– Et klassisk eksempel er hvis du finner Parajumpers til en latterlig lav pris. Da er det stor sjanse for at det er en falsk jakke, eller at du risikerer å bli svindlet og ikke få varen i det hele tatt, sier Haugseth.

– Katta i sekken

Under Black Friday er det ekstra grunn til å være på vakt.

– Jeg tror hypen rundt Black Friday, en dag med mange kupp, gjør at folk rent psykologisk kan bli mindre kritiske og hive seg på. De glemmer kanskje å trekke pusten før de kjøper, og ta en ekstra titt på om nettsiden er seriøs, sier Haugseth.

– Det er en viss risiko for at flere blir lurt på Black Friday enn vanligvis. Det er ikke noe galt i å kjøpe når det er fine tilbud, men man må passe på så man ikke kjøper den berømmelige katta i sekken. (NTB)

