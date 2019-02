Turistmagneten

Det nyter så langt et 20-tall koie- og hytteeiere i Elverumsområdet godt av, opplyser Tone Lien, daglig leder i Elverumregionens Næringsutvikling.

– For utenlandske turister kan det være en stor opplevelse å kunne bo spartansk i en enkel koie langt ute i naturen med mulighet til å oppleve dyreliv på nært hold. Jeg tror det er et stort marked for lignende utleie i hele landet, sier Lien.

Kommentarer som turister fra England, Tyskland, Frankrike og flere andre land har lagt igjen på Airbnb etter besøk i disse koiene og hyttene i Østerdalen i Hedmark, sier sitt og nettopp dette.

– Veldig hyggelig og primitiv koie for dem som elsker naturen, skriver en om sitt opphold i en av dem.

– Ren avslapning!

– En nydelig koie. Utrolig lokalisering i den fullstendige villmarka. Vær forberedt på å kjøre 10 kilometer gjennom skogen før du finner den, skriver en annen.

– Hytta ligger omtrent 30 kilometer fra bostedet til utleieren. Det er en tidligere skogsarbeiderhytte som ligger midt i skogen ved en elv. Ren avslapning!, skriver en tredje.

– Det lille huset er plassert i en nydelig skog med nydelig sopp og solnedganger like ved, melder en fjerde.

– Vedovnen vil holde deg varm gjennom natta, konstaterer en femte.

– Her får du sjansen til å være for deg selv, skriver en sjette.

Det er nå om lag ett år siden de første turistene fikk mulighet til betale for å bo i hytter uten innlagt vann og strøm og med utedo, i Elverumsområdet.

– Ideen kom fra lignende utleie av en hytte i Lier. Da vi tok kontakt med skogeiere fra Elverum og omkringliggende kommuner om dette, kom over 50 av dem til et møte. Nå er cirka 20 av dem i gang med utleie, forteller Lien.

Hun tilføyer at Elverumsområdet har langt mer å lokke utenlandske turister med, enn bare primitive koier.

– Vi har alt fra elg til ulv, og alt i mellom.

Noe av dette får de utenlandske turistene rett i fanget, som ugler i trærne utenfor koiene. Andre opplevelser er resultat av mer organisert planlegging, slik som elgsafarier.

– Wildlife watching

I Dagsavisen mandag tok både WWF Verdens naturfond og SV til orde for mer rovdyrturisme og naturturisme.

– Internasjonalt er det et stor marked for «wildlife watching», påpekte SVs Arne Nævra da.

Her til lands trekker hvalsafarier en god del turister, men ellers er det få som har gjort forsøk på å tjene penger på for eksempel ulven. Ingen av fylkesmennene i Oslo og Akershus, Østfold eller Innlandet, har kjennskap til noe slikt, får Dagsavisen opplyst, selv om mulighetene er til stede for ulvesafarier på ulike vis i alle disse områdene.

– Det er nesten litt farlig å si det her i Elverum, men det å selge ulveopplevelser kan man tjene penger på, konstaterer Lien, med referanse til erfaringer fra staten Washington i USA.

Også i en rekke andre land tjener lokalbefolkningen nå gode penger på ulveturisme. Her til lands er fokuset et annet.

– Vi har skutt mer ulv enn noen regjering har gjort på mange år, uttalte statsminister Erna Solberg (H) tidligere i år.