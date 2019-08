Demokratisk dansegulv? Sommerleir for skravlekassen? NM i lobbyisme? Svaret på hva Arendalsuka er kommer an på hvem du spør.

Det som er utvilsomt er at den ukelange politiske festivalen i agderbyen tiltrekker seg det meste som kan krype og gå av norsk samfunnsliv. Så mens det rumler ute i distriktene om alt fra fødetilbud til bompenger, går årets Arendalsuke av stabelen neste uke.

Dagsavisen har spurt de største statlige aktørene som har egen stand eller arrangementer i Arendal til uka hva de regner med å bruke på moroa. Blant de 48 spurte er universiteter, tilsyn, direktorater og departementer. 39 har svart. Rundspørringen viser at det til sammen går med over 5 millioner offentlige kroner.

* Den som oppgir å bruke mest er Universitetet i Bergen: 700.000 kroner.

* Den som bruker minst er Fiskeridirektoratet: 22.000 kroner.

* I snitt bruker aktørene 140.000 kroner på Arendalsuka.

– Pengesløseri

Dette er ikke god offentlig pengebruk, mener Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette er pengesløseri. At 50 statlige etater med sine kommunikasjonsavdelinger er der nede er ikke bare pengesløseri, det er uttrykk for en utvikling i offentlig sektor som er helt på ville veier, sier Vedum.

Sp-lederen mener offentlige etater bør konsentrere seg om å få ut tjenestene til folk, og minst mulig om profilering.

– Kommunikasjonsavdelingene i de offentlige etatene har aldri vært større, hvert eneste direktoratet er opptatt av å bygge en egen merkevare. Men den viktigste profileringen skjer gjennom å gjøre de oppgavene de er satt til å løse for folk. Det er der pengene skal brukes. For noen er ikke 100.000 kroner mye, men dette er faktisk det to hjelpepleiere betaler i skatt i løpet av et helt år, sier han.

Arendalsuka tiltrekker seg det meste som kan krype og gå av norsk samfunnsliv. Flere av de rundt 50 statlige aktørene som har stand eller arrangement i neste uke, har budsjetter på godt over 100.000 kroner. Foto: NTB scanpix

– Kunstig behov

Vedum mener det er blitt dannet en falsk forestilling om at «alle» må være på plass under Arendalsuka.

– Det er et ekstremt kunstig skapt behov. Oppgavene i offentlig sektor blir ikke løst bedre av at kommunikasjonssjefene i staten er ute og møter kommunikasjonsbyråene, og spiser middag på kvelden på statens regning. Det hele er en statsfinansiert elitefest.

Han beskriver Arendalsuka som et «Mekka for kommunikasjonsbyråene».

– Det sterke pengefokuset ødelegger. Det som er fint med Arendal er det folkelige engasjementet, de små foreningene og lagene som er til stede der, men de får stadige skarpere konkurranse fra pengesterke kommunikasjonsbyråer, sier Vedum, som minner om at PR-byrået First House var blant fødselshjelperne til Arendalsuka. Årets arrangement er det åttende i rekken.

– Senterpartiet skal også på Arendalsuka. Hva kommer dere til å bruke?

– Vi skal ha partitime på torget, og så skal jeg delta i to debatter. Hva vi kommer til å bruke har jeg ikke oversikt over, men jeg kommer til å dele hotellrom for å få ned kostnadene, sier partilederen og ler rått.

Bruker nær millionen på Arendalsuka

NHO bruker 900.000 kroner på årets Arendalsuke. Også LO flesker til og bruker 700.000 kroner på arrangementet.

Det er kommunikasjonsdirektør Peter Markovski i NHO som opplyser at de har et budsjett på underkant av millionen til Arendalsuka.

– Totalsummen inkluderer også vår andel for leie av Mør Biffhus, der NHO, sammen med ni av våre landsforeninger, kommer til å avholde i underkant av 50 arrangementer, og lyd, lys og streamingutstyr, samt overnatting for våre ansatte og tillitsvalgte under Arendalsuka, sier Markovski.

Norges største arbeidstakerorganisasjon bruker også vesentlige midler på den politiske festivalen. I år er det altså satt av 700.000 kroner.

Det mener informasjonssjef i LO, Jenny Ann Hammero kan forsvares, tross anklager om at Arendalsuka er en elitefest for skravleklassen.

– LOs arrangementer er definitivt ikke preget av mye skravleklasse, sier hun, og viser til at de i fjor hadde over 9.000 mennesker innom sine arrangement.

– Det er avgjørende for oss at arbeidslivsspørsmål kommer helt øverst på den politiske dagsorden, og derfor bruker vi en del ressurser på Arendalsuka årlig. Vi har også mange arbeidsfolk, tillitsvalgte, som aktører på arrangementene, sier Hammero.