Innenriks

Det var i februar i år at Halden-mannen i 40-årene avla et kinobesøk i nabobyen Fredrikstad. Han hadde parkert langs en gate i nærheten, men hadde ikke lagt på nok penger til at bilen kunne stå der lovlig gjennom hele filmens varighet.

Da kinoforestillingen var over oppdaget han derfor at en av kommunens parkeringsvakter nettopp hadde gitt ham en bot på 600 kroner for overtredelsen.

Trent til å takle det

Dette falt ikke i god jord hos haldenseren, som gikk til verbalt angrep og ifølge den ferske dommen fra Halden tingrett lirte av seg til parkeringsvakten at «neste gang jeg får bot, så dør du», i det han satte seg inn i bilen og lukket døren.

– Dette er noe som skjer fra tid til annen, men våre ansatte er trent til å trekke unna hvis det eskalerer. Vi ilegger ikke bøter for enhver pris, kommenterer virksomhetsleder for parkering og transport i Fredrikstad kommune, Frode Samuelsen.

Han forteller at deres trafikkbetjenter og vektere også har blitt utsatt for mer graverende episoder enn i dette tilfellet.

– For noen år tilbake hadde vi en betjent som ble påkjørt fordi han hadde delt ut et gebyr, og den saken havnet også i retten. Vi vurderer fra sak til sak om vi skal gå til politianmeldelse, men i de tilfellene der det kommer til fysisk konfrontasjon eller trusler anmelder vi alltid.

Fra 600 til 6.000

– Vi syns det er alvorlig og sterkt beklagelig at offentlige tjenestepersoner risikerer å bli utsatt for vold eller trusler om dette når de prøver å gjøre jobben sin, legger Samuelsen til.

I retten la mannen i 40-årene alle kortene på bordet, innrømmet at reaksjonen hans hadde vært overilt, men forklarte at han ble sint og at ordene kom ut av ham uten at han mente det.

På bakgrunn av tilståelsen og tidligere forklaring i politiavhør fant tingretten det passende å gi ham en bot på 6.000 kroner, altså ti ganger så mye som det opprinnelige parkeringsgebyret.

– Kjipe penger

Mannen ytret under rettsforhandlingene at han mente boten var for høy, men ble gjort kjent med at han kan vente seg en fengselsstraff på 12 dager dersom han ikke betaler.

Parkeringslederen i Fredrikstad har en viss forståelse for hvor surt det er å motta et parkeringsgebyr.

– Selv om det er selvforskyldt kan det oppleves som kjipe penger. Kanskje har man en dag der alt går på tverke, og det koker over, men heldigvis oppstår det sjelden veldig alvorlige episoder, slutter Frode Samuelsen.