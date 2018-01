Innenriks

Kort tid før Venstre får sine statsråder i Erna Solbergs regjering, velger Trine Skei Grande å fortelle at hun har snakket med statsministeren om et rykte som har versert en tid.

– Vi har snakket åpent om dette, sier Skei Grande til Aftenposten.

Ryktet om Grande skal dreie seg om en fest i 2008. Aftenposten har vært i kontakt med en mann som er omfattet av samme rykte, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Rykteflom

Venstre-lederen mener ryktene ikke truer hennes deltakelse i regjeringen, men forteller at det er tøft å stå i en rykteflom når man holder på med en viktig jobb.

– Du føler et veldig ansvar. Det at noen da fører en kampanje for å svekke deg i forhandlingene, det føles litt urettferdig, sier hun.

Trine Skei Grande ser ikke noe i egen oppførsel som kan true posisjonen som statsråd.

– Jeg har virkelig prøvd å tenke, og jeg kan ikke skjønne at det er det. Men jeg har levd et helt vanlig liv. Jeg har vanlige venner. Jeg har drukket på fester. Jeg havnet i toppolitikken for noen år siden, og det var ikke noe jeg hadde planlagt, sier hun.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sier hun. (NTB)