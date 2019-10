– Jeg forstår at dette har vært og er vanskelig for Haddy, men som leder av Kvinnenettverket er det viktigste for meg å stå opp for varslerne, bidra til at får støtte og at folk opplever at det er trygt å si fra i Ap, skriver Anette Trettebergstuen i en sms til Dagsavisen.

Det er i et innlegg på Facebook Giske-varsler og nyvalgt bystyremedlem for Ap, Line Oma, har skrevet et innlegg hvor hun reagerer på framstillingen av metoo-saken i Haddy Nijes nye bok. I innlegget skriver Oma:

«I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din framstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner. Til å tråkke på alt jeg har gjort for å stå opp for meg selv, for andre kvinner som er utsatt for seksuell trakassering, for at våre døtre skal vokse opp i et samfunn der kultur er endret, der de slipper like mange opplevelser av maktmisbruk og trakassering som tidligere generasjoner.»

Trettebergstuen understreker at hun ikke har lest boka til Haddy, men skriver at hun har forståelse for at den vekker reaksjoner.

– Klart det er en enorm påkjenning å bli omtalt i en slik bok.

I Haddy Njies bok, som slippes i dag, forteller Njie at verken hun eller Trond Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

– Men jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende eller at grensene deres blir presset, uten at den som har makt forstår det, sier Njie i Lindmo.

Trettebergstuen skriver at hun har tiltro til vurderingene Ap gjorde av varslene som kom mot Giske for to år siden.

– Varslerne ble trodd av Ap-ledelsen og jeg har full tiltro til vurderingene som ble gjort, skriver hun.

