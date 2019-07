I fjor registrerte den amerikanske bransjeforeningen for plastiske kirurger (ASPS) 1,3 millioner kosmetiske inngrep utført på menn, en økning på 29 prosent fra 2000.

Av disse var nesten 215.000 kirurgiske behandlinger. ASPS mener økningen i plastiske operasjoner på menn er en følge av at det er blitt populært å gi menn en såkalt pappa-pakke i presang til bursdag eller farsdag.

Quick fix for pappakroppen

En «daddy do-over» er en overhaling med behandlinger for kropp og sjel som både skal få far til å føle seg flott inni og se bedre ut utenpå.

President Alan Matarasso i ASPS påpeker at menn i 30-40-årsalderen som er blitt foreldre, for alvor begynner å merke forfallet.

– Menn går åpenbart ikke gjennom de samme fysiologiske endringene kvinner opplever under graviditeter og etter fødsler, men livsstilen deres endrer seg, noe som kan påvirke utseendet. Kosthold og treningsmønster endrer seg, de sover ikke like mye. Kroppen forandrer seg fordi den blir eldre og fordi den er en forelder: de ser helt annerledes ut. Det er poenget med en pappa-overhaling, sier Matarasso.

Ikke lenger tabu

Børge Davik, plastikkirurg ved Aleris Frogner, utfører mye kirurgi på menn og kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Vi ser helt klart den samme trenden her: Opp mot en tredel av våre pasienter er nå menn, og de fleste av dem er i aldersgruppen der de har blitt fedre. Sånn sett er det i tråd med «daddy do-over»-trenden i USA. De mest etterspurte kosmetiske inngrepene er fettsuging og annen figurformende kirurgi, i tillegg til ansiktsplastikk som nese-, øyelokk- og panneløftoperasjoner, sier han.

Også ved Cosmo Clinic har de hatt en økning i antall menn, med øyelokksoperasjon, neseplastikk, fettsuging og gynekomastioperasjon – brystreduksjon – som mest populært.

– Vi opplever at det er økt aksept for plastikkirurgi blant både menn og kvinner i Norge og at det er mindre tabubelagt. Tidligere var det i hovedsak kvinner som fikk utført kosmetiske inngrep, mens det i dag er et økende antall menn, sier overlege Thomas Berg.

Der er nå 5 prosent av pasientene menn.

Topp fem kutt

Det finnes ingen full statistikk over hvor mange i Norge som får gjort ulike inngrep. I USA er det neseoperasjon som var det vanligste plastiske kirurgiske inngrepet i fjor for menn, med 52.000 operasjoner, etterfulgt av øyelokksoperasjon, med 31.000 operasjoner, og fettsuging, med 30.000 inngrep. Den største økningen hadde hårtransplantasjon, med nesten 17.000 operasjoner i fjor, en økning på 17 prosent bare på ett år.

Over én million av behandlingene regnes som ikke veldig radikale, litt i kategorien #villebarepyntelitt, og her er injeksjoner av Botox soleklar favoritt med over 450.000 behandlinger på menn. På andreplass, med nesten 185.000 behandlinger var laserfjerning av hår, og på tredjeplass kom krystallsliping av hud, som 137.000 benyttet seg av.

Davik ved Aleris Frogner påpeker at menn – som kvinner – generelt er blitt mer opptatt av helse og livskvalitet og er villige til å investere i det.

– Bakgrunnen for utviklingen kan være at mennene i denne alderen har et ønske om å bli en bedre utgave av seg selv, etter at de i en småbarnsperiode har hatt mindre tid til egenpleie og fysisk aktivitet, sier han.