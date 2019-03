Tre av fire mener stenging av oljevirksomhet ikke hjelper klimaet

73 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet om nedleggelse av olje- og gassproduksjonen ville være god klimapolitikk, ifølge informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass.

Innbyggerne i oljefylket Rogaland er mest skeptiske. Her mener 85 prosent at en slutt på oljevirksomheten ikke hjelper, mens bare 13 prosent tror det ville hjelpe.

Fylket der flest mener at nedleggelse ville være god klimapolitikk, er Oslo. Men også der er det et flertall på 58 prosent som ikke tror det ville hjelpe kampen mot klimaendringer, mens 33 prosent har tro på at en nedleggelse vil bidra.