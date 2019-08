Av Marius Helge Larsen og Kristian Skårdalsmo

Tallene kommer fram i et svar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sendt til Stortinget etter spørsmål fra Senterpartiets Bengt Fasteraune.

Departementet har levert et kostnadsoverslag for 47 prosjekter som totalt vil koste 86 milliarder kroner.

Rundt tre firedeler av prosjektene skal finansieres av 50 prosent eller mer bompenger, og i snitt er bompengeandelen på de forskjellige prosjektene på 58 prosent.

Les også: Protestpartier mest fram på kommunevalgmåling

Mangler storpakker

Fasteraune ba om kostnadsoversikt på samtlige bompengeprosjekter i Norge. I svaret fra departementet er kostnadene på storbypakkene i Bergen, Nord-Jæren, Trondheim, Oslo og Kristiansand utelatt, med begrunnelsen at «den økonomiske rammen blir vurdert i sammenheng med revisjon av Nasjonal transportplan/byvektstavtale».

Oversikten omfatter prosjekter der bompengeinnkrevingen er startet opp.

Ni av bompengeprosjektene i oversikten er knyttet til E6. Blant disse er Gardermoen – Kolomoen og E6 og Østfoldpakken de dyreste, med kostnader på henholdsvis 8,3 milliarder kroner og 11,2 milliarder kroner.

Mange av bompengeprosjektene går over svært mange år. 16 av dem er først ferdig i 2030 eller senere. Det seneste avslutningsåret for et prosjekt er først i 2038 (E18 Gulli – Langangen, med en totalkostnad på 9,5 milliarder kroner).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varierende rente

I snitt var lånerenten på de forskjellige prosjektene på 1,94 prosent ved årsskiftet. Totalgjelden på 43 milliarder kroner er også registret 31.12.2018.

De høyeste rentesatsene er på E6 Trondheim – Stjørdal, hvor renten var på 4,48 prosent og gjelden var på snaue 1,2 milliarder kroner ved årsskiftet, samt Fv 17 Tverlandet – Godøystraumen (Rentesats: 5,58 prosent, gjeld: 76 millioner kroner). Sistnevnte blir nedbetalt i løpet av året i forbindelse med en ekstrabevilgning fra regjeringen.

Den laveste renten (0,95 prosent) finner man på E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, hvor gjelden var på 582 millioner kroner ved årsskiftet.

– Godt bilde

Fasteraune ba også om et overslag om hvor mye bompenger som er innkrevd så langt på hvert av prosjektene, og hvor mange bompenger man forventer å kreve inn, men dette har ikke departementet svart på.

I stedet har departementet levert tall som viser at det ble krevd inn 9,7 milliarder kroner i bompenger i 2017, samt drifts- og finanskostnader fra samme år.

– Sammen med opplysningene om restgjeld og forventet tidspunkt for avsluttet bompengeinnkreving, mener jeg at dette gir et godt bilde av status for de ulike bompengeprosjektene, skriver Dale i sitt svar.

Les også: Partienes valgkampmateriell: – Stort sett billig søppel