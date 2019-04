Før Wara ble justisminister i fjor, var han i en årrekke i PR-bransjen. Senest i First House, men over flere år også i et eget byrå. Det skal han nå gjøre på nytt, ifølge et vedtak hos Karantenenemnda, melder Dagens Næringsliv.

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justis- og innvandringsminister 4. april 2018. 14. mars 2019 ble han innvilget permisjon etter at hans samboer ble pågrepet av PST og siktet for å ha tent på ekteparets bil natt til 10. mars. 27. mars gikk han av.

Nemnda gir Wara seks måneders karantene og tolv måneders saksforbud, som er regnet fra utløpet av karantenetiden. I karantenetiden får han etterlønn.

I karantenetiden kan ikke Wara utføre rådgivningsarbeid eller inngå avtaler med potensielle kunder. Når han har saksforbud kan han ikke gi råd eller bistand i saker som ligger under Justisdepartementet eller underliggende og tilknyttede virksomheter.