Tolletaten: PST ble ikke gitt adgang til Norwegians bookingssystem

– Påstanden stammer fra en avviksmelding fra Norwegian til Datatilsynet. I den fremkommer det at Norwegians sikkerhetsansvarlige ved en anledning ble oppmerksom på at en tjenesteperson fra PST, under tilsyn av en Norwegian-ansatt, hadde logget seg inn på flyselskapets bookingsystem, opplyser kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolletaten i en pressemelding.

Saken ble først omtalt i Dagens Næringsliv.

– Vi har ikke gitt tilgang

Tolletaten er i gang med granskning etter krav fra Datatilsynet og tilbakeviser at PST fikk tilgang til deres koder.

– Vår interne gjennomgang har så langt konkludert med at Tolletaten ikke har gitt PST denne type tilgangskoder på Gardermoen, sier Gulbrandsen.

Den aktuelle episoden fant sted på Norwegians billettkontor på Gardermoen tidligere i år, og da gikk alarmen hos Norwegian. Saken ble oppdaget av en sikkerhetsansvarlig, som gjenkjente den PST-ansatte under et tilfeldig besøk på Norwegians billettkontor på Gardermoen.

DN har bedt PST om en kommentar til Tolletatens pressemelding.

– Vi har ikke mulighet til å kommentere denne saken på dette detaljnivået, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

Granskes av to tilsyn

Datatilsynet ble varslet om saken av flyselskapet 22. mai, og både Datatilsynet og EOS-utvalget undersøker saken.

DN har fått innsyn i Datatilsynets krav om en redegjørelse til Tolletaten. Tilsynet krever å få vite hvem som har lovlig rett til å bruke Tolletatens koder.

EOS-utvalget, som kontrollerer sikkerhetstjenesten på vegne av Stortinget, bekrefter at de undersøker saken.

– Vi forventer at saken er ferdigbehandlet fra vår side i løpet av noen måneder, sier utvalgets leder Svein Grønnern.