Etter saken der en lærer i Oslo som nektet å håndhilse på kvinner, ikke fikk forlenget et vikariat og heller ikke fikk medhold i Diskrimineringsnemnda, opprettet tolketjenesten i Grenland en tilsvarende personalsak mot en ansatt hos seg. Tolken hadde i mange år nektet å hilse på kvinner.

Mannen ble tirsdag gitt ett døgn på å tenke seg om hvordan han vil forholde seg til Diskrimineringsnemndas avgjørelse.

– Tolken har gitt tilbakemelding om at han vil forholde seg til Diskrimineringsnemndas avgjørelse og endre sin praksis, sier virksomhetsleder Stian Stiansen ved Grenland tolketjeneste til Telemarksavisa onsdag.

Les mer om saken: Personalsak opprettet mot tolk i Porsgrunn etter håndhilsnings-vedtak

Saken blir ikke fulgt videre

Stiansen sier at saken ikke vil bli videre forfulgt ettersom tolken nå vil håndhilse på kvinner.

– Vi har ikke noen grunn til å gå videre med noen sak når vi har fått denne beskjeden, sier virksomhetslederen.

Rådmann Per Wold i Porsgrunn kommune sa tirsdag at oppsigelse var én av mulighetene, men at personalsaken også kunne ende uten sanksjoner eller med en form for advarsel.

(NTB)