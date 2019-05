To personer er funnet døde i skredområde på Svalbard

De to var fra den polske forskningsstasjonen i Hornsund, opplyser Sysselmannen, som fikk melding om ulykken klokken 11.30 søndag.

Kvinnen og mannen dro på tur fra stasjonen fredag. Da de ikke kom tilbake til avtalt tid søndag morgen, dro mannskaper fra stasjonen ut for å lete etter dem.

De to omkomne ble funnet noen timer senere i et vanskelig tilgjengelig skredområde under fjellet Kamkrona øst for stasjonen.

– Vi sendte et helikopter med lege og politi fra Sysselmannen for å undersøke hva som har skjedd, samt følge opp de øvrige ansatte på basen. De omkomne er nå brakt til Longyearbyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Sysselmannen har satt i gang varsling av de pårørende.

Det er til vanlig 14 personer på den polske forskningsstasjonen i Hornsund, som ligger om lag 13 mil sør for Longyearbyen.

