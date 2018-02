To omkom i flystyrten ved Svolvær

Innenriks

Ulykken skjedde like etter at flyet tok av fra Svolvær lufthavn Helle klokken 20.30.

Politiet i Nordland bekreftet søndag kveld at de to personene som var om bord i flyet, omkom. Politiet jobber med å få bekreftet identiteten til de omkomne og å få varslet pårørende.

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding om ulykken fem minutter etter at flyet tok av. En redningsaksjon ble iverksatt med en redningsskøyte, et ambulansehelikopter fra Evenes og et Sea King-helikopter fra Bodø. Også de to hurtigruteskipene Trollfjord og Nordkapp – som befant seg i området – ble varslet og gjorde seg klare til å delta i redningsarbeidet.

Klokken 20.48 lokaliserte en redningsbåt fra flyplassen vrakgods og to personer i sjøen.

Redningsskøyta Sundt Flyer, som er stasjonert i Svolvær, kom til ulykkesstedet i løpet av kort tid. De to personene som havnet i sjøen, ble plukket opp av mannskapet på redningsskøyta og fraktet inn til Svolvær.

Svolvær lufthavn Helle ligger rundt 6 kilometer øst for Svolvær og er en kortbaneflyplass der Widerøe har regelmessige flygninger til blant annet Bodø, Andenes og Oslo. I tillegg benyttes den av private småfly.

Kommunikasjonsrådgiver Lasse André Vangstein i Avinor, som eier flyplassen, opplyser til NTB at Statens havarikommisjon for luftfart rutinemessig er varslet om ulykken.

(NTB)