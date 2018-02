Innenriks

Den ene tiltalte, en mann i 30-årene bosatt i Trøndelag, skal ha forgrepet seg på et mindreårig familiemedlem. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene bosatt på Østlandet, skal ha filmet overgrepet, ifølge NRK.

– De to tiltalte ble kjent på nettet på grunn av deres felles interesse for seksuelle overgrep mot barn, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller.

Mannen i 30-årene er også tiltalt for et annet overgrep mot en jente under 16 år, og for å ha filmet dette. Han skal også ha filmet flere jenter mens de sto i dusjen, og videresendte dette materialet til andre.

Begge de to mennene er også tiltalt for å ha vært i besittelse av store mengder overgrepsmateriale, og for å ha skrevet detaljerte beskrivelser i ulike chatteforum av overgrep de ønsket å utføre mot mindreårige familiemedlemmer.

Saken mot de to ble avdekket ved at politiet i Sør-Trøndelag undersøkte en mengde chattelogger i en større politiaksjon kalt «Operasjon Duck», sier Schløsser Møller.

Lars Dahlback forsvarer mannen i 30-årene.

– Han erkjenner de faktiske forholdene og han erkjenner straffskyld. Han angrer på det han har gjort, sier Dahlback.

Advokat Solveig Kristine Høgtun, som representerer mannen i 50-årene, ønsker ikke å kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.

NTB