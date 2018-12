To kvinner omkom i påkjørsel på gangvei i Sogn og Fjordane

– En bil kjørte ut av veibanen og opp på en gangvei. To damer er påkjørt av bilen. Begge er erklært døde av lege på stedet, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Føreren av bilen er lettere skadd og blir tatt hånd om av helsepersonell.

– Han blir rutinemessig sjekket for påvirkning. Det blir vurdert om han er i stand til å la seg avhøre i kveld, heter det i pressemeldingen.

Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen skal foreta undersøkelser på stedet torsdag kveld.

Ifølge politiet vet de hvem de to kvinnene er, og de jobber med å varsle de pårørende.

Politiet fikk melding om ulykken på riksvei 15 i Kjølsdalen klokken 20.21.