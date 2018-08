To døde i mikroflystyrt

Innenriks

Det var to menn fra Nordland i henholdsvis 30- og 50-årene som døde i styrten, ifølge Nordland politidistrikt. Styrten skjedde på Ramnfjellet, som ligger helt sørøst i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn.

Flyvraket ligger på et svært avsidesliggende sted, og mannskaper fra Havarikommisjonen og politiets krimteknikere må flys inn med helikopter, ifølge Arne Hammer.

– Når det gjelder de omkomne, så er ikke identiteten til disse fastslått ennå, men politiet har ingen grunn til å tro at det er noen andre enn de to som etter planen skulle befinne seg i flyet og pårørende til disse er derfor varslet. Kriseteam og prest er også varslet, sier Hammer.

Stor leteaksjon

Sjøflyet ble meldt savnet like etter klokka 22 tirsdag kveld etter at det dro ut på reinleting ved Saltfjellet samme morgen. Først tre timer senere ble flyet lokalisert av et F-16 jagerfly som deltok i en større leteaksjon natt til onsdag.

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk bistand i søkene av to F-16 jagerfly, et Sea King-helikopter fra Bodø, et ambulansehelikopter fra Brønnøysund og to militære Bell-helikopter fra Bardufoss.

– Klokka 0.54 meldte F-16 at de hadde gjort en observasjon på bakken. Ambulansehelikopteret ble sendt inn for å undersøke, og 20 minutter senere ble det fastslått at det dreide seg om et havari uten overlevende, skriver HRS i en pressemelding.

Holder vakt

Havaristedet er et øde landskap rett nord for Svartisen. Politimannskaper holder vakt på stedet fram til krimteknikere og ulykkesgranskerne til Statens havarikommisjon for transport ankommer.

Granskerne kommer til stedet og de vil nok jobbe gjennom hele dagen, og muligens dagen etter.

Politiet antar at flyet hadde fløyet lavt ettersom de var på leting etter rein, men kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken eller hendelsesforløpet – om det har krasjet i fjellet eller styrtet av andre grunner.

Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Den siste observasjon av flyet ser ut til å ha vært gjort i 14-tiden, meldte HRS. (NTB)