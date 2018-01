To av fem toppolitikere utsatt for alvorlige angrep, trusler eller skade

Innenriks

Så mange som 82 prosent av statsrådene og stortingsrepresentantene oppgir at de har opplevd minst én form for uønsket atferd, trusler eller har mottatt hatmeldinger, viser en ny rapport fra Politihøgskolen.

40 prosent av oppgir at de har vært utsatt for alvorlige hendelser. Det handler om angrep, forsøk på angrep, trusler om å angripe politikeren eller nærstående personer eller skadeverk på eiendom eller personlige eiendeler.

Facebook og Twitter

Studien er basert på en undersøkelse fra Politihøgskolens forskningsavdeling på oppdrag fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Til sammen 198 personer mottok spørreundersøkelsen våren 2017. Dette inkluderer alle statsråder og stortingsrepresentanter, i tillegg til varamedlemmer som har sittet i minst to år. Av disse har 41,4 prosent svart på undersøkelsen.

Toppolitikerne rapporterer om en betydelig økning på 15 prosent i plagsomme og uønskede henvendelser via Facebook og Twitter siden forrige undersøkelse ble gjennomført, i 2013. Over halvparten rapporterer at noen har henvendt seg på en plagsom eller uønsket måte via Twitter eller Facebook og at noen har formidlet ondsinnet informasjon om dem.

68 prosent har opplevd sterke mishagsytringer og hatmeldinger gjennom sosiale medier.

46 prosent har opplevd at én og samme person gjennom sosiale medier har foretatt gjentatt, uønskede og forstyrrende henvendelser.

33 prosent har opplevd indirekte trusler gjennom sosiale medier om å skade dem eller noen som står dem nær.

17 prosent har opplevd direkte trusler gjennom sosiale medier om å skade dem eller noen som står dem nær.

– Urovekkende

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier rapporten er urovekkende.

– Politikere må dessverre regne med ubehageligheter på offentlige steder, for eksempel utesteder. Og selvsagt må vi kunne stå i den offentlige debatten. Men sjikane og trusler skal ingen finne seg i. Slike forhold bør bli rapportert til politiet. Så avgjør de om det er så alvorlig at det bør følges opp, sier han til NTB.

Frp mest utsatt

Det er Frp-politikerne om i størst grad rapporterer at de er utsatt for uønskede hendelser. Frp-erne er betydelig mer utsatt for indirekte og direkte trusler gjennom sosiale medier, fysisk angrep eller forsøk på angrep og trusler om skade på nærstående personer, ifølge rapporten.

Høyre-politikerne er minst utsatt, ifølge svarene de selv har gitt.