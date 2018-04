Innenriks

Det er satt i gang et omfattende søk etter skytingen, men i 9-tiden onsdag morgen var det fortsatt ikke meldt om noen pågripelser. Vitner har forklart til politiet at en mørk Mercedes ble sett kjørende i stor fart fra stedet i retning Oslo umiddelbart etter at skuddene var avfyrt, skriver Romerikes Blad.

Politiet har gjennom natten stoppet flere biler i området, og søker etter gjerningspersoner både på Romerike og i Oslo.

– Vi er i gang med å sikre spor og gjennomfører flere etterforskningsskritt. Alt av tilgjengelig mannskap er ute, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt.

Skaftnes opplyser til NTB at de ikke vet hvor mange gjerningspersoner det dreier seg om.

– Vi har søkt etter bilen, men ikke lyktes å komme i kontakt med føreren som er registrert på den, sier han.

Mulig gjengoppgjør

Politiet utelukker ikke at skytingen kan være gjengrelatert, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier han.

Natt til onsdag forklarte vitner til skytingen seg på politihuset i Lillestrøm.

– Det er opprettet etterforskning på Lillestrøm og det skal iverksettes en del avhør nå, sa Skaftnes til VG i 3-tiden. Politiet fikk melding om skytingen klokka 0.49 natt til onsdag.

Vitneopplysningene om antall skudd varierer fra 2–3 til 5–6. Det bor mange mennesker i boligområdet der skuddene ble avfyrt på kloss hold utenfor og gjennom et vindu i leiligheten i første etasje.

– En rekke personer sitter i avhør som vitner i saken. Det ble mange involvert i og med at dette er et bebygd område. Det var mange som ringte, og flere hørte og så deler av hendelsen, sier Skaftnes til NTB onsdag morgen.

Flere kulehull

Bilder fra stedet viser flere synlige kulehull i vinduet og gardinen bak. Politiets innsatsleder, Knut Hammer, opplyser at skuddene er avfyrt på kloss hold gjennom vinduet fra utsiden.

– Vi har ikke noe på våpenet ennå. Det er funnet tomhylser på stedet, men vi har ikke kaliber så langt, sa operasjonslederen.

Skuddhylsene tyder på at det er skutt med pistol, og at den eller de som kjørte var ute av bilen da skuddene ble avfyrt.

– Vi har så langt funnet fem kulehull, sa politiets innsatsleder på stedet, Knut Hammer.

Onsdag morgen var det satt opp politisperringer rundt leiligheten og vinduet det ble skutt gjennom var tildekket.

Det var i alt sju personer i leiligheten – seks voksne og et lite barn. De to som er truffet av skuddene er en voksen mann og kvinne.

(NTB)



En mann og en kvinne ble skutt gjennom et vindu i en leilighet i denne blokka i Lørenskog natt til onsdag. Tilstanden er alvorlig, men ikke livstruende for begge. Ingen gjerningspersoner er foreløpig tatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix