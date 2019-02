Av Leni Aurora Brækhus, ABC Nyheter

Strømprisene er skyhøye, og ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil de holde seg høyere enn normalt hele vinteren.

Hittil i år har snittprisen vært cirka 50 øre per kilowatime (kWh), mot 32 øre i januar 2018. Nettleie og avgifter kommer i tillegg. Dette ifølge bransjeorganisasjonen EnergiNorge.

Dette vil gi utslag på strømregningen din. Men det er flere ting du kan gjøre for å få ned strømbruken og dermed utgiftene.

Hvis man ser på strømforbruket i en typisk husholdning, vil cirka 60 prosent av strømmen brukes på oppvarming.

– Andelen varierer etter hva slags bolig du har og hva slags oppvarmingskilde du har. Men oppvarming vil uansett være hovedposten, særlig i den kalde årstiden når strømmen er dyrest, sier seniorrådgiver Tor Brekke i Enova til ABC Nyheter.

Den nest største posten er typisk varmtvann og deretter følger belysning.

– Lys har blitt mye mer energieffektivt de senere årene, ettersom man har gått over til LED. Dermed har andelen som går til belysning blitt mindre. Samtidig har nok energiforbruket til underholdningselektornikk og slikt økt noe. Men det er uansett oppvarming som krever aller mest energi.

Det betyr at det er oppvarming man bør tenke på først om man ønsker å redusere strømutgiftene slik at det virkelig monner.

Varmestyring er enkelt og effektivt

– Hvis du senker innetemperaturen, bruker du mindre strøm. Det er en tommelfingerregel som sier at hvis du senker temperaturen med én grad, så reduserer du energibruken til oppvarming med fem prosent.

Enten kan du velge å ha det litt mindre komfortabelt, for å få ned kostnadene. Eller så kan du styre varmen, slik at temperaturen for eksempel er lavere om natten når du sover og når du ikke er i boligen, forklarer Brekke.

– Varmestyring kan du gjøre manuelt, ved å skru av eller ned varmen når du legger deg og når du går på jobb og skru på igjen når du står opp og kommer hjem. Men da vil du få en periode med kalde rom fordi det tar litt tid å få opp varmen igjen.

– For å unngå det kan du koble på automatisk strømsparing, som du kan programmere etter når du trenger å ha det varmt. Da opprettholder du komforten og sparer strøm.

Brekke forklarer at man får kjøpt panelovner med slike innstillinger, men det finnes også rimelige produkter du kan bruke sammen med utstyret du allerede har. For eksempel finnes det et bredt utvalg av koblingsur, som kan brukes i stikkontakten til panelovnen.

– Slike produkter har gått ned i pris og du kan enkelt koble dem på og begynne å spare med en gang.

Viktig å redusere varmetapet

Hvis man vil spare penger på oppvarming, er det også viktig å tenke på hvordan man kan redusere behovet for varme, altså hvordan man kan redusere varmetapet fra boligen.

– Da har du de viktige langsiktige tiltakene som du gjør når du pusser opp huset, som å etterisolere tak og vegger, sier Brekke.

Han forteller at Enova har gjennomført spørreundersøkelser, som viser at det er ganske mange som ikke benytter anledningen til å etterisolere samtidig som de pusser opp.

– Det er synd for da gir de fra seg muligheten til å etterisolere for de neste 30 årene. Man tar ikke ned panelene bare for å legge i ekstra isolasjon, men når man uansett skal skifte paneler har man muligheten til å etterisolere uten noen stor ekstrakostnad.

Brekke har også sans for solceller, men han understreker at isolasjon er det som sparer energi når Norge trenger energi mest og når strømmen er dyrest.

– Det vil bli mer og mer lønnsomt med solceller, for prisene er på vei ned og man kan selge den strømmen man ikke bruker selv. Men det blir feil å si at folk skal gå ut og kjøpe solcelle for å få ned strømregningen nå.

Brekke råder også til å tenke langsiktig når man skifter vinduer i boligen:

– Velg vinduer som er energimessig bedre enn de billigste vinduene. Du skal ha dem veldig lenge og det vil lønne seg på sikt.

Hvis man har gamle vinduer som ikke skal byttes, bør man sjekke tetningslistene og bytte dem ved behov for å redusere varmetapet, råder Brekke.

– Et annet enkelt grep er å trekke for gardinene om natta. Hvis du har gamle vinduer kan du spare ganske mye på det, sier han.

Mer varme for pengene med varmepumpe

Av andre langsiktige tiltak er det lurt å se på hvordan man varmer opp boligen.

Det vil være mye å spare på å bytte fra oppvarming med panelovner til oppvarming med varmepumpe.

– Hvis du bruker en kilowatt/time (kWh) til oppvarming med en varmepumpe, får du i alle fall tre kWh varme sammenlignet med panelovn, forklarer Brekke.

Bor man i leilighet, er det ofte ikke aktuelt å installere varmepumpe, men ellers er det mange av de samme rådene som gjelder, forklarer Brekke.

– I veldig mange leiligheter har man et felles varmesystem, så da er det borettslaget eller sameiet som beslutter hvordan dette skal skje, og de bør absolutt ha en god varmekilde.

– Noen har ikke det, og da foregår oppvarming med strøm og panelovner. I så fall blir det å tenke på de samme tingene, med å senke innetemperaturen, varmestyring og begrensing av varmetapet.

Alle boliger må ha ventilasjon, for man må skifte ut lufta for å få ut fukt og forurensing. Også her er det mulig å gjøre noe for å redusere varmetapet.

– Hvis du bare blåser ut varm luft og tar inn kald uteluft, så går det mye energi til å varme opp den friske lufta. Men hvis du har ventilasjon som tar vare på varmen i lufta du blåser ut og varmer opp den som tas inn, sparer du mye energi. Det har kommet en god del løsninger de siste årene, som er relativt enkle å montere.

– Det å bytte til et godt ventilasjonsanlegg er omfattende, men det kan du få støtte fra Enova til å gjøre, legger han til. (Se faktaboks om denne og andre støtteordninger fra Enova.)

– Hyggelig å fyre i peisen, men du betaler mye for varmen

Vil man redusere strømforbruket, kan man fyre i ovnen for å varme opp boligen. Det er det mange som gjør i disse dager. Torsdag melder Aftenposten at flere av butikkene til vedselgerne i Oslo er helt tomme for ved.

– Men er det egentlig penger å spare på å kjøpe ved for å fyre?

– Det spørs hvor du kjøper veden og hva slags vedovn du har, svarer Brekke.

– Gamle vedovner har ganske stort varmetap, så da er det lite som faktisk varmer opp rommet. Nyere vedovner er mye mer effektive. Gamle vedovner slipper også ut veldig mye partikler, som ikke er bra for lufta lokalt, særlig i byene.

– Så hvis du har en gammel vedovn anbefaler vi å skifte den ut, med mindre du har et klenodium av en vedovn, fortsetter han.

Mange har også peis og den er ikke veldig effektiv som varmekilde, ifølge seniorrådgiveren.

– Det er jo hyggelig å fyre i peisen. Men du betaler ganske mye for varmen, sier han.

Sparedusj og varmegjenvinning

Varmtvann bruker man hele året og oppvarming av vann utgjør som nevnt en stor andel av strømforbruket. Å skifte til sparedusj er derfor en gjenganger når det er snakk om å få utgiftene ned.

– Noen valgte nok vekk sparedusj for mange år siden, fordi de ikke var så komfortable å dusje med. Men det har skjedd mye på den fronten, så sparedusjene du får i dag er mye mer komfortable. Du merker ikke store forskjellen mellom den og et vanlig dusjhode.

Det finnes også noe som heter varmegjenvinning for gråvann. Det går ut på at man henter ut varmen fra det varme dusjvannet og bruker denne til å varme opp nytt vann, forklarer Brekke.

– Ønsker man å installere slik teknologi, kan man få støtte fra Enova til det. Veldig få vet om dette, sier han og understreker at det ikke er snakk om å gjenbruke dusjvannet, kun varmen fra dusjvannet.

Sjekk energimerkingen før du kjøper

Også ved nyanskaffelser er det viktig å tenke på energiforbruket.

– Når du kjøper noe som bruker strøm, bør du velge det som er energieffektivt. Det er energimerking på alle hvitevarer for eksempel.

– Også når du skaffer deg bolig bør du tenke på hvor mye det koster det å drifte den. Alle boliger er energimerket og det er veldig stor forskjell på en bolig merket A, B eller C sammenlignet en bolig med F- eller G-merking, sier seniorrådgiveren

Ellers så råder han folk til å tenke gjennom hvilke vaner de har i hverdagen og redusere energibruken der det er mulig.

– For eksempel ved matlaging bør man bruke en kjele som passer til kokeplata. Særlig gjelder det dersom man ikke har induksjonsplater.

– Ikke kok opp en liter vann til én kopp te. Trekk for gardiner om natten. Og skal du synge i dusjen, velg en kort sang, råder Brekke i Enova.

