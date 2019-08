Renovasjons-Oslo er fortsatt ikke skinnende ren. Og det er ikke bare innsamling av avfall som stinker.

Denne uka ble det kjent at over 500 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) er under gransking av konsulentbyrået PWC.

Ulovlige anskaffelser, mye bruk av eksterne konsulenter og ansettelser uten utlysning og brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, skal være tema for varslene.

Det var avfallsbransjen.no som først meldte om saken.

Fikk du med deg denne?:Her er Lans svar på søppelskandalen

Begynte med Veireno

– Dette er ikke egentlig en ny skandale. Det er et tilbakeblikk på hva vi har vært gjennom, sier Egil Ravn.

Han er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på Haraldrudanlegget øst i Oslo, og er kritisk til ledelsen og driften i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune de siste åra.

– Det begynte jo i 2015, da innsamlingen ble gitt til Veireno. De henta folk på gata i Romania og plasserte dem i brakker og sendte dem ut i trafikken med avanserte biler. Det var dømt til å mislykkes, og det har forplanta seg inn i hele renovasjonsområdet, sier Ravn.

Veireno kjørte de ansatte hardt og de hentet inn søppel både tidlig og seint, noe som ble en stor skandale i 2017.

– Da måtte vi ha nye folk, og lengre åpningstider på anleggene. Det har vært for dårlig bemanna, sier han.

– Etter hvert har man fått ting litt på beina, men det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt en del interne problemer her, sier han.

Les også:Ni måneders fengsel for Veireno-sjefen

Overtid i stedet for vikar

– Hva har bruddene på arbeidsmiljøloven bestått i?

– Det er jo mye overtid. Det har vært sykdom, og vi har anlegg som driftes døgnkontinuerlig. Hvis noen er syke eller går på ferie, så har det vært vanlig å bemanne opp med overtid. Folk står jo i kø for å jobbe, sier han.

Ravn forteller at HR-avdelingen har prøvd å ha kontroll, men at lovbrudd likevel har skjedd.

– Vi har kanskje hatt en litt slapp direktør som ikke har tatt dette helt på alvor, sier han.

– Det er jo virksomhetslederens ansvar å påse at det ikke skjer lovbrudd, legger han til.

Ravn forteller at det nå har vært noen år med mye midlertidig ledelse, og lite langsiktighet i driften. I dag er sjefen i EGE, Hans Petter Karlsen, også sjef i Renovasjonsetaten.

– Vi har spurt oss, hvorfor får vi bare midlertidige direktører, sier han.

Les også:Gransker 500 nye lovbrudd

Lovbrudd

– Har det vært en alvorlig arbeidsmiljøsituasjon?

– Ja, alvorlig i den forstand at loven brytes. Og det har vært noe uvettig bruk av overtid, det har det, sier Ravn.

Hans opplevelse er at det fra ledelsens side har vært viktigst å sørge for at anlegget ikke stopper.

– Da ser de kanskje mellom fingra på lovbrudd, sier Ravn.

– Har hele etaten vært litt i spagat, og venta på grep?

– Akkurat. Vi har vært litt stemoderlig behandla, og har ikke fått noen ordentlig avklaring.

– Hvordan reagerer du på sakene som nå har stått i avisene?

– Det er jo korrekt, men det må jo settes i perspektiv. Ting har gått litt skeis, ja, det har vært dårlig styring og kontroll. Og det er ikke til å legge skjul på at vi ikke har hatt god ledelse, og har det fortsatt ikke, sier han.

Dagsavisen har vært i kontakt med både tidligere og nåværende direktør i Energigjenvinningsetaten. Ingen av dem vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.