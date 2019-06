Av Eline Lønnå, Magasinet for fagorganiserte

Debatten har rast i sosiale medier etter at Magasinet for fagorganiserte omtalte sterk kritikk av en ny samarbeidsavtale mellom Fellesforbundet og Arbeiderpartiet.

– Et gufs fra fortida, uttalte lederne for rørleggerne i Oslo, Joachim Espe om kravet om partitilhørighet i Ap for å sitte i samarbeidsrådet som skal diskutere industripolitikk.

En rekke tillitsvalgte i industrien på Vestlandet har reagert på kritikken mot avtalen, som de mener er skivebom.

– Målet med dette samarbeidet er helt spesifikt å påvirke Arbeiderpartiet og å komme med inngripen i programarbeidet i partiet. Det er naturlig å være partimedlem eller sympatisør for å bidra til dette, sier Steffen Høiland til Magasinet for fagorganiserte.

Han er leder for forbundets avdeling i Nord-Rogaland, avdeling 57.

Angrepet fra alle kanter

Roar Abrahamsen i avdeling 5 i Bergen understreker at det nye samarbeidet kom til som en direkte følge av at Ap fattet nytt vedtak om konsekvensutredning av LoVeSe midt i stortingsperioden og endret stortingsprogrammet som skulle gjelde fra 2017 til 2021 på sitt landsmøte.

Dette var vedtak som møtte sinne og frustrasjon blant partimedlemmer i oljeindustrien og leverandørindustrien.

– Vi, olje- og gassnæringen, blir angrepet fra alle kanter og det vrimler av krav om å avvikle hele olje- og gassindustrien. Vi trenger en arena der vi kan diskutere dette med Ap, som er det eneste partiet på venstresida som ikke har vedtatt å legge ned alt, sier Abrahamsen.

Han ser det som fullstendig ulogisk å diskutere utviklingen av denne bransjen med tillitsvalgte i partiene Rødt og SV som har vedtatt å avvikle næringen.

– Derfor samlet vi endel folk i Bergen, og kom fram til behovet for en arena for dialog og debatt. Dette er et råd for samarbeid, ikke et besluttende organ, sier Abrahamsen.

For mye latte?

– Jeg er en av mange som har kritisert Ap for å distansere seg fra industriarbeiderne og fagbevegelsen, og meldte meg ut etter landsmøtet. Skal jeg tilbake til partiet, må jeg vite at det er noen vits i å ta fighten, sier Richard Storevik, klubbleder på Leirvik AS på Stord.

Han forsvarer samarbeidsavtalen med Ap, selv om han skjønner at kravet om «partibok» kan virke gammeldags.

– Samtidig, hvorfor griner de i Rødt og SV over å ikke få være med å diskutere utvikling av olje og gass – de er jo medlemmer av partier som vil legge ned bransjen, sier Storevik.

Han sier han bare blir oppgitt over skrik og skrål fra miljøer i Oslo som står fjernt fra industrihverdagen på Vestlandet.

– Har de hatt for mye latte i kaffen der innenfor Ring 1? Jeg skjønner ikke at det skal være en så stor greie at Arbeiderpartiet kommer med en utstrakt hånd, sier Storevik.

Storm i et vannglass

Heller ikke Steffen Høiland i Haugesund forstår viraken rundt samarbeidsavtalen.

– Det blir litt storm i et vannglass. Her skal vi påvirke Ap til å ha en offensiv tilnærming til sokkelen, og da blir det rart å ha med folk fra andre partier. Vi trenger en spesifikk arena for å diskutere framtida for olje- og gass og leverandørindustrien, sier Høiland. Han sier at skulle det vært et generelt politisk samarbeid ville det ikke vært riktig med et krav om partitilhørighet.

– Men blir det ikke litt rart å ha med folk fra andre partier når vi skal påvirke Aps program?

Høiland er opptatt av det generelle fagligpolitiske arbeidet, og sier at hans avdeling jobber opp mot alle relevante partier. Samtidig er det ikke unaturlig at samarbeidet med Ap kommer i en særstilling, etter 100 år med slikt samarbeid.

En egen avtale

Roar Abrahamsen mener kritikerne av den nye samarbeidsavtalen må skille mellom den og det generelle fagligpolitiske arbeidet.

– Debatten om det formelle faglige politiske samarbeidet mellom Ap og LO kommer opp på hvert eneste landsmøte og kongress, og jeg tar gjerne en debatt til på det prinsipielle. Jeg er ikke overrasket over kritikken som er kommet, men folk må klare å se forskjell på dette rådet og helheten i det fagligpolitiske arbeidet, sier Abrahamsen.

Han framhever at kritikken mot avtalen er kommet fra tillitsvalgte som er aktive i partier som ønsker å legge ned oljenæringen, og at det er det som i hans øyne diskvalifiserer dem fra å delta i et råd som har næringens framtid på dagsorden.

– Jeg vil si at jeg er mindre kvalifisert til å diskutere byggebransjen i Oslo enn tillitsvalgte der. Det burde gjelde andre veien også, sier Abrahamsen. (FriFagbevegelse)