Tidligere SV-leder Erik Solheim har meldt seg inn i MDG

– Klima blir den viktigste saken vår generasjon vil bli målt på. Blant unge i Norge er kampen for et bedre miljø, avgjørende. Jeg opplever at Miljøpartiet De Grønne kan lede an i å gripe den utfordringen: Jeg tror MDG kan være med å skape en bred grønn folkebevegelse à la det arbeiderbevegelsen var i det forrige århundre, sier Solheim til VG.

Solheim var SV-leder i ti år fra 1987 til 1997 og utviklings- og miljøvernminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2012.

MDGs talsperson Arild Hermstad sier til VG at de er godt fornøyd med å få Solheim med på laget.

– Jeg håper han kan bli en verdifull rådgiver for oss, sier Hermstad til avisen.

