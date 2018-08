Tidligere stortingsrepresentant funnet nedkjølt på ubebodd øy

Innenriks

Familien bekrefter overfor Bergens Tidende at det er den tidligere stortingsrepresentanten som ble funnet kraftig nedkjølt på øya onsdag formiddag. Det var da satt i gang en større leteaksjon etter at en tom fiskebåt ble funnet med motoren i gang i fjæresteinene mellom Stolmen og Fugløysundet i Austevoll kommune klokka 10.20.

– Han falt i sjøen da han var ute med båten sin tirsdag kveld. Han svømte og klarte å komme seg i land på øya Fugløya. Han har sittet hele natten på denne holmen til han ble funnet onsdag formiddag, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Stangeland ble beskrevet som «oppegående og tilsnakkendes, men avkjølt» etter at han ble funnet.

– Han skal være i god behold på Haukeland. Vi er så utrolig glade for at han har overlevd. Det er et mirakel, sier datteren Bente Stangeland i en kort kommentar til Bergensavisen.

Stangeland (77) var stortingsrepresentant for Senterpartiet fra 1985 til 1997. Før dette var han ordfører på Austevoll fra 1975 til 1981. Stangeland har sittet i en rekke næringslivsstyrer og eier en stor del av aksjene i Bergen Group ASA.

(NTB)