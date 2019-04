Tidligere LO-leder Leif Haraldseth er død

Haraldseth ble 89 år gammel. Det er LO som melder om dødsfallet tirsdag.

Haraldseth var LO-leder fra 1987 til 1989. Han var også kommunal- og arbeidsminister i Gro Harlem Brundtlands regjering i 1986–87. Etter at han gikk av som LO-leder var han fylkesmann i Buskerud i perioden 1989 til 1999.

– LO fikk han ansvar arbeidervern, organisasjonsspørsmål og internasjonal solidaritet. I vanskelige økonomiske tider for Norge, var Haraldseth opptatt av jevn fordeling, lav- og likelønn, og en pådriver for det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Dette samarbeidet førte norsk økonomi ut av en svært urolig periode, skriver LO i forbindelse med dødsfallet.

(NTB)