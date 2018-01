Tidligere KrF-politiker dømt for voldtekt og overgrep

Innenriks

Mannen i 40-årene la tidlig kortene på bordet og trakk seg i august 2016 fra alle verv i partiet, skriver Bergens Tidende.

Da rettssaken mot mannen gikk i Bergen tingrett forrige uke, erkjente han skyld for seksuell omgang med en 11 år gammel jente. Overgrepene han er dømt for foregikk mellom 2013 og 2016. Han erkjente ikke fullt ut straffskyld eller ikke straffskyld i det hele tatt for de øvrige tiltalepunktene.

Mannen er nå dømt for ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år, to tilfeller av seksuell handling og to tilfeller av forsøk på seksuell handling overfor barn under 16 år, samt flere tilfeller av seksuelt krenkende atferd.

– Vi fikk gjennomslag for at aktors straffeforslag var for høyt. Min klient er videre dømt for poster han ikke erkjenner straffskyld for. Det er en grundig dom som vi vil gjennomgå nøye før vi bestemmer oss for en eventuell anke, sier mannens forsvarer, advokat Rolf Knudsen.

Mannen er også dømt til å betale to jenter til sammen 150.000 kroner i oppreisning.

– Tiltalte har etter rettens syn vist et fast forbrytersk forsett. Handlingene som er begått på bopel fremstår ikke som impulsive. Han har hatt et tillits-/vennskapsforhold til de fornærmede og foreldre. Tiltalte har gjentatte ganger utnyttet situasjoner der han kunne utføre overgrep i sin egen bolig, fastslås det i den enstemmige dommen. (NTB)