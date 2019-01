Av Steinar Schjetne

Den tidligere fotballdommeren møtte tirsdag i Nedre Romerike tingrett, tiltalt for til dels grove seksuelle overgrep mot flere hundre unge gutter. Bevisene mot ham ligger i stor grad i bilder, filmer og chattelogger hentet ut fra datautstyret hans.

– Han erkjenner de forholdene som er beskrevet i tiltalen, men vil svare helt eller delvis benektende på noen av spørsmålene om skyld. Det har med jussen å gjøre og ikke handlingene som sådan, sier mannens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til NTB.

Saken er av politiet kalt Norges mest største overgrepssak og omfatter over 450 fornærmede.

Fingerte jentenavn

Tiltalte brukte navnene «Sandra» og «Henriette» på forskjellige chattetjenester og lurte ifølge tiltalen de unge guttene til å sende et stort antall intime bilder og filmer av seg selv med seksuelt innhold. Selv lovte han å sende nakenbilder og bilder av seksuelle handlinger som «Sandra» utførte, samt tilbud om oralsex.

Han lovte også bort godteri, dataspill, iPad og penger. Hvis guttene ikke gjorde som han sa, truet han med å legge ut bildene og filmene på nettet.

Da politiet gjennomgikk datautstyret hans, fant etterforskerne 16.463 filmer som tiltalte har mottatt og lagret fra chattingen, ifølge tiltalen.

Norges mest omfattende

Foruten tiltalen om overgrep mot rundt 300 gutter er mannen også gitt en straffereaksjon for overgrep mot ytterligere 160 gutter i form av en såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse av politiet. De fornærmede, som er i alderen 10 til 18 år, kommer fra hele Norge og fra andre nordiske land.

– I bevismengden ligger over 1 million chattelinjer og flere hundre tusen bilder og filmer, sa statsadvokat Per Egil Volledal i aktoratets innledningsforedrag.

Tiltalte oppnådd tilliten til mange av de fornærmede ved å utgi seg for å være en ung jente som etter hvert ble kjæreste med ulike fornærmede. Flesteparten av overgrepene har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, blant annet fordi tiltalte har utnyttet tillitsforholdet han opparbeidet seg, ifølge aktoratet.

Statsadvokat Guro Hansson Bull understreker at mannens virke som fotballdommer ikke har noen betydning i de straffbare forholdene.

Gjentatte ganger under opplesningen av den 81 sider lange tiltalen svarte 26-åringen at han erkjente delvis straffskyld for de mest alvorlige forholdene, mens han erkjente skyld uten forbehold på de aller fleste andre tiltalepunktene. Kun på et fåtall av postene svarte 26-åringen «nei» på spørsmålet om han erkjenner skyld.

Nye overgrep etter løslatelse

Saken er etterforsket i flere år og gjelder hovedsakelig overgrep som har funnet sted i form av chatting på internett, men ti av ofrene har også møtt mannen personlig, ifølge politiet. Ved disse tilfellene skal det også ha blitt utført seksuelle handlinger, og ifølge tiltalen er noe av dette filmet.

– Det har vært en meget omfattende etterforskning, blant annet når det kommer til å identifisere og få avhørt de fornærmede, poengterte statsadvokat Volledal.

Statsadvokaten kommer til å legge ned påstand om at mannen dømmes til forvaringsstraff.

Pågrepet – og løslatt

Mannen ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter et par uker i varetekt. Etter det skal han ha begått flere overgrep, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet oktober samme høst – og antall fornærmede i saken steg.

Saken er så omfattende at det er satt av hele 180 dager til rettsforhandlingene, som etter planen skal avsluttes 30. september. Saken skal gå for lukkede dører av hensyn til ofrene og sakens opplysning. Pressen har adgang til å være til stede, men har fått forbud mot å referere opplysninger som kan identifisere noen av de fornærmede.