Tidligere Danske Bank-sjef funnet død i Estland

56-åringen ble meldt savnet fra sitt hjem mandag og estisk politi har lett etter ham siden.

Aivar Rehe var sjef for Danske Banks estiske avdeling fra 2006 til 2015.

Den danske avisen Berlingske avslørte i 2017 at store beløp hadde passert gjennom den estiske banken uten at prosedyrer for å avsløre hvitvasking ble fulgt.

En intern gransking viste at det dreide seg om transaksjoner for nærmere 2.000 milliarder kroner, og en analyse utført av Jyske Bank konkluderte med at opptil 86 prosent av disse transaksjonene kunne være hvitvasking.