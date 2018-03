Innenriks

Av Steinar Schjetne

Årsaken er at KrF ikke lenger har tillit til ham.

– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Olemic Thommessen før Stortinget gikk i gang med dagens agenda.

Kristelig Folkeparti ga onsdag kveld beskjed til Høyre om at partiet ikke lenger har tillit til Thomessen etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene. Partiet ber samtidig Høyre finne en ny representant til vervet.

KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med at presidentskapets øverste ansvarlige tar konsekvensen av at han ikke lenger har flertallets tillit og går av.

Les også: Thommessen legger ansvar for informasjonsbrist på Børresen

– Svært alvorlig sak

– Det er en beslutning som vi forstår og som vi synes er ryddig av presidenten i den situasjonen vi nå er i, sa Hareide under en pressekonferanse i vandrehallen kort tid etter at Thommessen kunngjorde sin avgang.

Han omtalte byggeskandalen på Stortinget som «en svært alvorlig sak», og viste til tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt, som bakteppe for at KrF ikke lenger kan ha tillit til Thommessen som president.

– Det viktigste nå er at vi gjør det vi kan for å få sluttført dette prosjektet. KrF vil bidra til ro og til å få gjennomført prosjektet, sa Hareide.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ny kandidat neste uke

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland vil ikke si noe om hvem som er aktuelle til å etterfølge Olemic Thommessen som stortingspresident. Han sier til NTB at Høyre håper å kunne presentere en ny kandidat i neste uke.

– Stortingsgruppa vår må behandle dette, og første mulighet er neste onsdag, sier han.

Partiveteran Michael Tetzschner har sagt at det er uaktuelt for ham å etterfølge Thommesen i vervet. Helleland opplyser at han ble kjent med at Thommessen planla å gå av onsdag.

– Når det ikke er et flertall i Stortinget som har tillit til Olemic, er avgang den eneste logiske konsekvensen, sier Helleland.

– Han var skuffet, men ikke uforberedt, sier Helleland, som selv ga Thommessen beskjed om den manglende støtten fra Stortinget.

Kritisk til informasjon

Flere partier har krevd Thommessens avgang etter den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner. Siden regjeringspartiene har stilt seg på Thommessens side, var KrFs stemmer avgjørende. Trolig er de siste redegjørelsene rundt Thommessen rolle som byggherre avgjørende for KrF kom til at partiet ikke lenger kan ha tillit til ham som stortingspresident. Thommessen har pekt på direktør Ida Børresen som ansvarlig for at informasjon ikke hadde kommet til presidentskapet om den siste overskridelsen på 500 millioner kroner.

– Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget. Jeg håper at det at jeg nå går av kan bidra til at vi får ro rundt saken og brakt den videre i så måte, sa Thommessen før han klubbet i gang den ordinære saksbehandlingen i stortingssalen.

Børresen trakk seg nylig fra stillingen som direktør.

Kommentar: Han burde ha gravd og spurt. I stedet satt han passivt og ventet. (Arne Strand)

– Hadde ingen annen mulighet

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, sier Olemic Thommessen ikke hadde noen andre muligheter enn å trekke seg fra vervet som stortingspresident,

– Det var et godt valg å tre til side, sier Limi, som sier handlingen var naturlig når KrF hadde bestemt seg i saken.

Limi sier det viktigste nå, etter at Thommessen besluttet å trekke seg, er at Stortinget får kontroll på byggeprosjektet, som har en prislapp på 2,3 milliarder kroner.

– Vi må få fullført dette byggeprosjektet uten at vi får flere overraskelser, sier Limi.

Les også: Har fått nok – krever at Thommessen går av

Støre: Konklusjonen kunne vært trukket før

Det er en riktig beslutning at Olemic Thommessen nå går av som stortingspresident, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det at det endte med partimatematikk, at han måtte gjøre det fordi KrF trakk støtten, det får vi ta til etterretning. Vi mener konklusjonen kunne vært trukket før, basert på sakens innhold, sier Støre.

Støre sier det blir godt for Stortinget å komme i gang med en ny president. Han håper det vil skje raskt.

– Vil Ap stemme for en eventuell ny Høyre-kandidat som president?

– Vi må tenke på vanlig måte. Hvis flertallet kommer med en kandidat vil vi vurdere vedkommende. Tidligere har vi stemt for kandidaten flertallet kommer med for å ha en samlende president, sier Støre til NTB.

Les også: «Jeg skjønner at alle i Norge lurer på hva vi driver med»

– Klok beslutning

En klok beslutning det står respekt av, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik om stortingspresidentens avgang

– Slik byggesaken har utviklet seg er det en klok beslutning, mener Venstres parlamentariske leder Terje Breivik om stortingspresidentens avgang, men legger til at byggeskandalen ikke er et resultat av at én mann har sviktet.

– Det er Stortinget som byggherre, som alle må ta et kollektivt ansvar for, som helt opplagt ikke har hatt kontroll på et slikt stort byggeprosjekt, sier Breivik.

Han legger til at Venstre også har sin del av ansvaret for at byggesaken ikke har vært under kontroll, i likhet med resten av Stortinget.

– Så tilligger det presidenten, som Stortingets fremste leder, å måtte ta det overordnede politiske ansvaret når situasjonen er som den er.

(NTB)

Les også: – Et mareritt. Men man tar også ansvar ved å bli