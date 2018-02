Innenriks

Dagen før stortingspresident Olemic Thommessen (H) skal stå skolerett og forklare den siste budsjettsprekken for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget, fikk han uventet bistand fra tidligere stortingsdirektør Ida Børresen.

I en oppsiktsvekkende epost trekker Børresen uttalelsene hun kom med da hun gikk av, om at presidentskapet allerede i desember ble advart om at det lå an til nye kostnadsoverskridelser.

– Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, og jeg ser nå at mine uttalelser om dette var upresise, skrev Børresen i en epost til Stortingets presidentskap mandag kveld.

Til om redegjørelse

I eposten skriver Børresen at presidentskapet i desember ble informert om at prosjektets økonomi var presset, men at kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner lå fast.

Etter at den siste budsjettsprekken på 500 millioner kroner ble kjent 15. februar, ble det reist spørsmål om Thommessens redegjørelse til Stortinget 20. desember, da han sa at prosjektet holdt seg innenfor budsjettrammene. Det sto i kontrast til innholdet i Børresens pressemelding 15. februar – men som hun nå mener inneholdt upresise uttalelser.

Spesielt og underlig

Opposisjonspartiene på Stortinget vet ikke helt hva de skal tro om den tidligere direktørens kuvending.

– Hvordan kan det ha seg at Børresen først sier en ting – og så kommer med en helt annen versjon dagen før vi skal møte stortingspresidenten. Dette er veldig spesielt og ganske underlig, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Hele denne saken og alle de motstridende versjonene er et underlig skue, istemmer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud nøyer seg med å si at hun kan forstå reaksjonene på Børresens epost til presidentskapet.

Uendret kjerne

Samtidig er de tre samstemte om at Børresens nye uttalelser ikke endrer på noe når det kommer til sakens kjerne:

Hva slags styring har stortingspresidenten hatt med byggeprosjektet? Hvilke grep har han tatt for å holde seg orientert? Og hvordan kunne en kraftig kritisert overskridelse på 700 millioner kroner i fjor sommer etterfølges av en ny sprekk på 500 millioner kroner i februar – bare to måneder etter at Thommessen forsikret at det var kontroll på kostnadene?

– Tommessen sitter ikke noe tryggere nå enn han gjorde i høst, slår Moxnes fast overfor NTB.

Han etterlyser fortsatt innsyn i all korrespondanse mellom presidentskapet og administrasjonen, og sier det er umulig å vite hva man skal tro inntil alle fakta kommer på bordet.

Samme spørsmål

Aasrud sier til NTB at spørsmålene fra Ap forblir uendret etter at Børresen nå har trukket sine uttalelser.

– Det er veldig mye annet vi også må borre i. Blant annet hvor fremoverlent presidentskapet har vært for å sikre seg informasjon. Børresens justerte versjon endrer ikke på vårt behov for å få klarhet i hvem som visste hva når, sier Aasrud.

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) mener på sin side at Børresens siste versjon er formildende for Thommessen, men at det fortsatt er langt fram før saken er ferdig behandlet i Stortingets organer.

– Vi skal ikke avvise noe tema. Vi må ikke minst finne ut hvordan og hvorfor det som var en budsjettsprekk på 700 millioner kroner kunne bli til ytterligere 500 millioner kroner i ekstra kostnader, sier Asheim til NTB.

NTB