The Guardian: CIA advarer Norge om mulig trussel mot aktivist

Iyad el-Baghdadi er demokratiforkjemper og skribent for tankesmien Civita. CIA har advart Norge om at aktivisten, som har asyl i Norge, er utsatt for en potensiell trussel fra Saudi-Arabia, ifølge den britiske avisen The Guardian.

El-Baghdadi skal blitt advart om den mulige trusselen 25. april, da norske myndigheter kom på døra hans, fraktet ham til et sikkert sted og advarte ham om at han kunne være utsatt for en uspesifisert trussel fra Saudi-Arabia. Han ble ifølge The Guardian fortalt at norske myndigheter hadde fått vite om trusselen via en utenlandsk sikkerhetstjeneste, som avisen har fått bekreftet at var CIA.

Fryktet for sikkerheten

El-Baghdadi har i et telefonintervju med The Guardian uttalt at man ikke vet hva Saudi-Arabia angivelig planlegger å gjøre.

– De forsikret meg om at de tar det svært alvorlig. De kom forberedt, sa han om norske sikkerhetsmyndigheter, som ifølge El-Baghdadi kom i to puljer, en som fraktet ham vekk og en som forsikret seg om at de ikke ble forfulgt.

18. oktober i fjor sa den palestinskfødte aktivisten til NRK at han fryktet for sin egen sikkerhet etter drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khahoggi. Khashoggi ble drept etter at han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

– Da jeg kom til Norge i 2014, sa jeg at regimet i Saudi-Arabia ikke utfører drap, bare karakterdrap. Men nå føler jeg meg ikke trygg her engang, sa el-Baghdadi i intervjuet med NRK.

Iyad El-Baghdadi kjente Khashoggi personlig og sa i avisen at han har representert et håp for menneskerettsaktivister.

– Hvis det saudiarabiske regimet slipper unna med dette drapet, må livsstilen min endres drastisk. Da er ingen av oss trygge, sa El-Baghdadi.

Twitter

Den palestinskfødte aktivisten hadde arbeidet som gründer i over et tiår da den arabiske våren startet i 2011. De neste årene fikk han stor oppmerksomhet for Twitter-kontoen sin, hvor han skrev om opprøret i Egypt. Dette ledet fram til at han i 2014 ble arrestert og sendt ut av De forente arabiske emirater på grunn av sin kamp for demokrati, ifølge tankesmien. El-Baghdadi fikk asyl i Norge i 2015, skriver The Guardian. I Civita har han arbeidet med prosjektet «Islam and liberty» (islam og frihet).

The Guardian har ikke lyktes i å få en kommentar fra den saudiarabiske ambassaden i Washington.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til avisen at de ikke har anledning til å kommentere saken.