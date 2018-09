Innenriks

Tingretten mener det ikke er tvil om at den irakiske ingeniøren, som var ansatt i Aker Solutions, har oppfordret til terrorhandlinger og at han har gitt opplæring i slike metoder. Han er også dømt for å ha brutt våpenloven.

Mannen har stått tiltalt for å ha delt en bombeoppskrift, oppfordret til å true syriske helikopterpiloter og deres familier, samt oppfordret til tortur og drap på en jordansk pilot som IS hadde tatt til fange.

Var på jobb

Ingeniøren var på jobb hos Aker Solutions på Fornebu da PST dukket opp på kontoret i mai 2015 og pågrep ham etter tips fra arbeidsgiveren. Et stort digitalt beslag ble også sikret som viste at mannen hadde vært svært aktiv på sosiale medier, blant annet et jihadistisk nettforum støttet av IS.

Da rettssaken ble avsluttet for to uker siden, la statsadvokat Fredrik G. Ranke ned påstand om tre års fengsel for den 51 år gamle mannen.

Retten er enig i dette, men må etter gjeldende rettspraksis gi mannen et solid fradrag i straffen fordi saken er blitt liggende lenge i systemet. Derfor konkluderer dommeren med en straff på to år og seks måneder i fengsel.

Urealistisk

Den tiltalte har nektet straffskyld og hevdet at han ville infiltrere ekstremistgruppa IS og ødelegge den fra innsiden. Dette er en forklaring retten ikke finner troverdig.

– Planen fremstår urealistisk og har heller ingen forankring hva angår gjennomføring, skriver domstolen.

– Hans påståtte plan om å gjøre seg attraktiv for ISIL, infiltrere en av verdens verste terrororganisasjoner og deretter selv som leder finne en «tredje vei» for Irak, har slik retten ser det ikke rot i virkeligheten, står det videre.

En prejudisiell observasjon av mannen har konkludert med at han ikke på noe vis er utilregnelig, men at han har vært drevet av grandios ønsketenkning. (NTB)