Av Gunnhild Hokholt Bjerve

– Moren vil utelukkende bidra for å oppklare straffesaken som PST etterforsker. Hun vil også redde livet til begge barna sine. Og dette er bakgrunnen for at hun har begjært pågripelse, sier advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Tingeretten avviste kvinnes begjæringen om å bli pågrepet og dermed utlevert fra al-Hol-leiren i Syria til Norge.

Dommer Lili Noelle Sverdrup mener at siden påtalemyndigheten ikke har bedt om det, har ikke domstolen myndighet til å bestemme at kvinnen skal pågripes.

Nordhus mener imidlertid at domstolen kan avgjøre dette og varsler at han vil anke saken inn for Borgarting lagmannsrett. Han har også bedt påtalemyndigheten enda en gang om å utstede en beslutning om pågripelse.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet kvinnen for deltakelse i terrororganisasjonen IS, men har altså ikke begjært henne pågrepet.

Kvinnen har to barn, hvorav sønnen på snart fem er dødssyk, ifølge advokaten hennes. Hun ønsket at retten skulle kreve at hun blir pågrepet, slik at hun og barna skulle bli hentet til Norge.

Press på regjeringen

Fredag orienterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stortingspolitikere om situasjonen for familien og andre norske kvinner og barn som befinner seg i leirene for folk som har bodd i IS-styrte områder i Syria. Redegjørelsen fant sted bak lukkede dører i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUFK).

At Tyrkia forrige uke gikk til angrep på kurdisk milits, som har ansvar for vaktholdet i leirene der IS-fangene holdes, har gjort situasjonen enda mer usikker for nordmennene i leirene.

Det er splittelse i regjeringen om hva som bør skje med barna. Mens Frp er imot å hente barna og mødrene deres, har Venstre og KrF vært tydelig på at barna må hentes til Norge, om nødvendig sammen med mødrene.

Både Ap, SV, Rødt og MDG mener barna må hentes hjem og mødrene stilles for retten i Norge. Det er dermed et sterkt press på regjeringen for å finne en løsning for barna i leirene, der forholdene beskrives som elendige. Men Søreide har opplyst at hun ikke vil kommentere en eventuell utvikling av hensyn til sikkerheten deres.

Flere siktede

PST anslår at omkring 20 voksne nordmenn fremdeles oppholder seg i Syria, men deres status er usikker. Det skal være ti kvinner blant disse.

Sikkerhetstjenesten opplyste til NTB i helgen at flere av dem er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS. Samtidig oppholder 35 barn med norsk tilknytning seg i Syria. PST har ikke gått ut med opplysninger om hvor mange av disse som oppholder seg i al-Hol.