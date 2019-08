– Philip Manshaus har meddelt oss at han på det nåværende tidspunkt ikke lenger ønsker å møte i politiavhør. Han er imidlertid villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon, opplyser Fries i en e-post.

En prejudisiell avgjørelse er en avklaring av et rettsspørsmål som avgjøres før en endelig avgjørelse. Når avklaringen er gjort, har domstolen skaffet seg grunnlag for å avgjøre sakens hovedproblemstilling, eller den rettslige tvisten, ifølge Jusleksikon.no.

Etter planen skulle 21-åringen avhøres onsdag ettermiddag. Det er foreløpig uklart hvordan politiet stiller seg til ettermiddagens utvikling.

Manshaus er siktet for terror etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Sist mandag ble han varetektsfengslet i fire uker.