21-åringen bar tydelig preg av basketaket mellom ham og personene som overmannet ham da han gikk inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag, etter å ha avfyrt skudd. Basketaket skal ifølge NRK ha vart i om lag 20 minutter, før politiet kom.

Ikledd blå joggedress og med blåveiser rundt begge øyne snudde han seg mot publikum og smilte før retten ble satt. Manshaus meddelte på forhånd at han ville samtykke til fotografering.

Før terrorangrepet lørdag la en person i Manshaus' navn ut om lag 20 bilder, som angivelig skal vise Manshaus i ulike aldre, fra han var nyfødt til i dag.

Påtalemyndigheten vil be om fire ukers varetektsfengsling, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Han er siktet for terror, og for drapet på sin 17 år gamle adopterte stesøster.

– Ikke straffskyld

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus begjærer seg løslatt, sier hans forsvarer Unni Fries.

– Han har ikke erkjent straffskyld, og for øvrig har han benyttet seg av retten til å ikke forklare seg, sier Fries til et kobbel journalister i Oslo tinghus.

På spørsmål om han samtykker til fengsling, svarer hun følgende:

– Han samtykker ikke, og han har begjært seg løslatt.

Fries vil ellers ikke kommentere forhold rundt saken.