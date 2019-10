Terrorforsker: – Ser ikke noe sikkerhetsproblem ved å ta tilbake barn med sine mødre

Det har den siste tiden vært en opphetet debatt om Norge bør hente hjem norske barn og kvinner i Al-Hol-leiren i Syria. Stortinget stemte forrige uke ned et forslag om å hente en syk norsk fireåring og moren hjem. Moren etterforskes av PST for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

– Jeg ser ikke noe sikkerhetsproblem ved å ta tilbake barn med sine mødre, sier terrorforsker Thomas Hegghammer til NRK.

Hegghammer trekker fram at IS har normer som tilsier at kvinner ikke deltar i operasjoner. Han viser samtidig til at kvinnene som er aktuelle for retur, har forpliktelser til barna sine.

– De er da i en annen stilling enn en enslig person med lite å miste. I tillegg har Norge veldig gode ressurser. Vi er bedre rustet økonomisk til å håndtere returnerte personer enn mange andre land. Det er snakk om bare et veldig lite antall. Jeg tror systemet i Norge vil klare å håndtere det og redusere den eventuelle sikkerhetsutfordringen ganske kraftig, sier han.

Fireåringen har cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

Tyrkias varslede invasjon av nordøstlige Syria har også de siste dagene blir brukt som et argument for å hente dem hjem.

Norge har tidligere hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria, og også Sverige har hentet hjem foreldreløse barn.

