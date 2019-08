Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Børsnoterte selskap skal ha ført mer enn 100 millioner kroner ut av landet som avkastning fra barnehagedrift og sykehjem i Norge. Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes ble utfordret på det i en duell med byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, under en debatt om finansiering av velferden i regi av Unio under Arendalsuka onsdag.

Han svarte at det er greit å sende penger ut av landet til skatteparadis, fordi det er greit å tjene penger her i landet.

Greit med avkastning

Slik utdyper han det overfor FriFagbevegelse etter duellen:

– Jeg kjenner ikke til noe tall og kan ikke kommentere akkurat det. Men hvor eierskapet i selskap sitter betyr ingen ting. Om det sitter en utenlandsk eier i et stort selskap, er ikke det verre enn at eieren sitter i Norge. Det med skatteparadis er noe som kastes fram fordi det skal virke skummelt og farlig. Det som er viktig er å forvalte skattebetalerne penger på en god måte. Det er helt greit for Raymond Johansen å bygge nye sykehjem og bruke kommunale penger på å gi avkastning til entreprenør. Men ikke til drift, sier Terje Søviknes til FriFagbevegelse.

– Det må være greit at selskap får en avkastning på tre-fire prosent, mener Søviknes.

Raymond Johansen svarer med å si at han er glad for ærligheten til Frp-toppen.

– Vi er uenige, Jeg trives med Terjes ærlighet. Jeg har ikke hørt han sagt dette før, sier Raymond Johansen.

Han blir beskyldt av Frp-toppen for å styre ideologisk, men at han selv bare er opptatt av det praktiske.

– Det er bare tull. Dette er ideologi. Han stempler oss for å være ideologiske. Han er like ideologisk. Jeg er uenig, sier byrådslederen i Oslo.

Skatteprofitør

Det var ikke bare velferdsprofitører som ble tema for duellen. Terje Søviknes beskyldte Raymond Johansen for å være en grådig skatteprofitør

Os-ordføreren sikter til at Oslo tar inn eiendomsskatt, selv om kommunen går med overskudd.

– Raymond Johansen hisser seg opp for at noen tar ut et marginalt overskudd av velferdstjenestene og kaller de for velferdsprofitører. Sannheten er at han er en skatteprofitør. Oslo går med stort overskudd. Likevel tar han inn eiendomsskatt.

Selv tar Johansen beskyldningene med knusende ro:

– Nå er det valgkamp og da tåler jeg hva som helst. Men jeg er aldri blitt kalt skatteprofitør før. Det er totalt misvisende. Da må også de tre Frp-ordførerne som tar inn eiendomsskatt også være skatteprofitører, svarer Raymond Johansen.

– Sannheten er at vi bruker overskuddet til å betale ned noe av den store gjelden Oslo kommuner har. Vi har den mest moderate eiendomsskatten i landet, og har brukt den til å skaffe 3000 nye barnehageplasser og ansatt 500 i hjemmetjenesten. Alle som har gjeld vet at den må betales av hensyn til framtidige generasjoner, sier Raymond Johansen.

Ideologisk oppgjør

Raymond Johansen frykter at private aktører dumper lønninger og pensjon for å hente ut avkastning selv. Eli Gunhild By, leder i Norges Sykepleierforbund, kan dokumentere det.

– I mange bransjer er det en høyere lønn i det private enn i det offentlige. Men dette gjelder ikke nødvendigvis for oss som jobber i velferdsyrkene. I Oslo har for eksempel sykepleiere på private sykehjem 60.000 kroner mindre i året enn i de kommunale sykehjemmene. Andre grupper, som helsefagarbeidere, har både lavere lønn og de mister i tillegg den offentlige tjenestepensjonen. Dette er sykehjem som er konkurranseutsatte, sier Eli Gunhild By.