– Alle skiltene blir dekket til og fjernet fortløpende, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

1. juni innføres det flere bomstasjoner og et endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus.

Det nye bompengesystemet innebærer nye priser, endret rabattsystem og betaling for elbiler. Det vil nå være differensierte priser for rushtid, drivstofftype og motortype.

Priskategorier

Bakgrunnen for at skiltene fjernes, er at det etter innføringen vil være så mange ulike priskategorier at det ikke lenger vil være hensiktsmessig å informere om alle alternativene på skilter ved bomstasjonene. Det ville gått utover trafikksikkerheten dersom bilistene skulle lett fram prisen for sin passering gjennom bomstasjonen, ifølge Statens vegvesen.

I den eksisterende bomringen i Oslo blir det nå betaling i begge kjøreretninger. Det gjelder også de nye bomstasjonene i Indre ring. Prisene i hver retning blir imidlertid omtrent halvparten av det bilistene betaler for én passering i dag.

– Noen bilturer blir dyrere, mens andre turer blir billigere. Sammen med timeregelen og økt rabatt for lette kjøretøy innebærer det at en god del betaler mindre enn i dag, sier sekretariatsleder Terje Rognlien for Oslopakke 3. (NTB)