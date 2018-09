Innenriks

– Vi har et konkret eksempel som omhandler ganske store summer. Nå må vi få klarhet i om det systematisk betales for store summer til Aleris i resten av Helse-Norge, sier Tajik til Klassekampen.

Mandag sender hun spørsmål til Stortinget og ber helseminister Bent Høie (H) granske prisnivået på alle kjøp fra Aleris Helse. Samtidig ber Tajik arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avklare regjeringens syn på konsulentbruk i omsorgstjenester.

Hauglie har ifølge avisen allerede avvist et initiativ fra SV om å granske omfanget av konsulentbruk i Aleris og omsorgsbransjen.

Både SV-leder Audun Lysbakken og Kjersti Toppe i Senterpartiet har sendt skriftlig spørsmål til helseministeren. Også Olaug V. Bolle­stad i KrF har bedt Høie reagere.

Bergens Tidende skrev onsdag at staten de siste årene har kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner, mens offentlige sykehus kunne gjort jobben for 33 millioner. Aleris mener utregningen ikke stemmer og at de aldri har forsøkt å skjule praksisen.

Høie svarer ifølge avisen ikke på kravet om gransking, men understreker at det er viktig at helseregionene har gode anbudsprosesser og kontrollerer oppfølgingen av avtalene med private aktører. Samtidig sier Hauglie til avisen at regjeringen gjør sitt for å trygge arbeidsvilkår, men uttaler seg ikke om sitt syn på konsulenter. (NTB)