Tabuprisen til Helsesista

Innenriks

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista, mottok tirsdag Tabuprisen 2018.

Hun får prisen for sin innsats for å bryte ned fordommer og øke kunnskap om psykisk helse i samfunnet, for sitt engasjement som «hele Norges helsesøster», for å nå ut til svært mange gjennom nye kanaler, og for å tørre å være personlig i sin kommunikasjon. Det heter det i begrunnelsen fra juryen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles «personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet».

– Tale er tøff, tydelig og snakker fra hjertet, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Tabuprisen ble delt ut første gang i 1995, da den gikk til Trondheim-skuespilleren Jacob Margido Esp. I fjor gikk prisen til Adrian Lorentsson for hans langvarige engasjement i Mental Helse Ungdom.