Ta fagbrev på jobben – få full lønn

Av Aslak Bodahl, ANB

– Norge trenger flere fagarbeidere, og mange som allerede er i jobb uten fagbrev ønsker utdanning. Nå legger vi fram en ny vei til fagbrev, og åpner opp for at flere kan ta fagbrev på jobben med lønn, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Like viktig som mastergrad

Det betyr at «fagbrev på jobb» blir en permanent ordning. Det skal sikre flere ufaglærte fagbrevet.

– Vi mener fag- og svennebrev er like viktig som en mastergrad, og da må vi stimulere til at flere får anledning til å skaffe seg denne kompetansen. Det bidrar denne nye ordningen til, sier finansminister Siv Jensen.

Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen og har noe praksis fra lærefaget, men som samtidig trenger veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Deltakeren kan inngå en kontrakt med sin fylkeskommune og arbeidsgiver etter ett års praksis. I felleskap lager de en plan for veien til fagbrev.

Beskrives som gulloppskrift

– Ordningen, som bygger på et prøveprosjekt med svært gode resultater, sørger for teori og praksis i ett, og den er blitt beskrevet som en gulloppskrift av deltagerne. Åtte av ti som deltok i prøveprosjektet sa de hadde blitt bedre til å gjøre jobben, forteller Sanner.

«Fagbrev på jobb» stiller de samme kravene til kompetanse i faget, til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven for lærlinger eller praksiskandidater.

– Hvordan dette løses varier. Ved forsøket som er gjort i Hordaland har de som er omfattet av ordningen gått på skole én dag i uken og jobbet resten. Her finner man varianter som sikrer at de som får fagbrev på jobb, oppfyller de kravene som gjelder for de som tar fagbrev på andre måter, sier Høyre-statsråden.

Trengte en dytt

Et fagbrev er ikke bare et bevis på faglig kompetanse, det gir også en større trygghet for jobb.

– Å ta fagbrev er bra for den enkelte, og det er bra for samfunnet. Mange har gitt uttrykk for at de trengte en dytt fra arbeidsgiver. Nå gjør vi det lettere for arbeidsgivere å gi dem den hjelpen de trenger for å komme i gang, sier sier kunnskapsministeren.

– For å bygge landet trenger vi ikke bare folk som går på jobb i dress, vi trenger flere som går på jobb i kjeledress. Nå håper jeg ordningen blir godt kjent, og at flere bedrifter og ansatte bruker muligheten, sier Siv Jensen. (ANB)

