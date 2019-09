Listhaug sier til Aftenposten at det er fantastisk at folk lever lengre, men at det skaper utfordringer som må løses.

– Jeg tror mange ikke har tatt innover seg hvilke enorme utfordringer vi står foran. Før i tiden ble man pensjonist, og så gikk det noen år og så døde man. Nå kan folk leve som pensjonister i 30 år og lenger, sier statsråden.

Forliket er et initiativ fra Frp og er ikke omtalt i regjeringens Granavolden-plattform.

Frps forlik er etter mønster fra barnehageforliket, hvor det private og det offentlige gikk sammen om å sikre full barnehagedekning på tidlig 2000-tallet.

Listhaug sier det er viktig å lære av feil som ble gjort i forbindelse med barnehageforliket, blant annet at private ikke kan «skumme fløten etterpå».

– Mange private satt igjen med store overskudd i årene etterpå, blant annet fordi mange kommuner hadde tilbudt gratis tomter og svært gunstige lån. Slik kunne mange etterpå selge barnehagene videre med stor fortjeneste. Det må vi unngå nå, sier Listhaug, som også forteller at hun ikke er så opptatt av hvem som skal drive hjemmene og eldreboligene.