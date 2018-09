Innenriks

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Sentralstyret må ta stilling til om de vil ha Listhaug som konstituert nestleder og om partiets andre nestleder Ketil Solvik-Olsen kan fortsette i vervet mens han bor i USA i ett år. Mye tyder imidlertid på at det er disse to som skal bistå partileder Siv Jensen med å dra lasset når partiet forbereder seg til lokalvalget neste år.

Jensen har vært tydelig på at sunnmøringen er favoritt til å overta posisjonen som ble ledig da Per Sandberg trakk seg fra regjeringen og partiledelsen i august. Og Listhaug var ikke sen med å stille seg til disposisjon.

– Jeg ønsker å stå på for partiet. Jeg er engasjert og har brukt mye tid på å reise rundt i partiorganisasjonen. Det kommer jeg til å fortsette med, sa Listhaug til NTB under Arendalsuka.

Ambisjonene for valgkampen er klare:

– Vi skal kaste ut flest mulig rødgrønne politikere over hele landet og sørge for at vi overtar makta i mange norske kommuner, lover hun.

– Bra for miksen

En konstituert nestleder må velges blant sentralstyrets medlemmer og mange mener det ikke er andre enn Listhaug som kan fylle Sandbergs sko.

– Det er på mange måter naturlig at når Sandberg går ut, går Listhaug inn. De er litt samme type Frp-ere. Det er nok bra for miksen i partiledelsen, sier TV 2-kommentator Mathias Fischer, som har skrevet bok om Listhaug, til NTB.

Det formelle valget av partiets to nestledere skjer på landsmøtet 3.–5. mai neste år.

Ikke den rette?

Minerva-skribent Jan Arild Snoen påpeker at det også er skepsis i Frp til å gi Listhaug for stort spillerom.

– Det er ikke alle i Frp som syns hun er den rette til å markere partiet, særlig om man tenker litt lenger fram, på hvem som skal ta over etter Siv Jensen, sier Snoen.

Han mener at partifolk som er opptatt av det borgerlige samarbeidet, vil like det dårlig om Listhaug med sine spisse utspill setter samarbeidet i fare.

– Da er det mulig at også folk i Frp tenker at de ikke er tjent med henne. Men det er en mindretallsposisjon nå, sier Snoen.

Maktkamp i gjære?

Snoen viser til at flere i partiets moderate fløy gjerne peker på Jon Georg Dale som en framtidig leder. Fredag fikk han opprykk fra landbruksminister til det for Frp mer profilerte Samferdselsdepartementet. Dermed har kommentatorer og observatører utløst startskuddet for en mulig maktkamp i partiet, bare noen måneder etter at Jensen ble gjenvalgt som leder for to år.

Solvik-Olsen nevnes også som en partilederkandidat. Han er populær og tilsynelatende så uunnværlig at mange partifeller altså vil la ham beholde nestlederposisjonen til tross for at han skal bo utenlands det neste året.

Selv holder han muligheten åpen for at han vil søke gjenvalg som nestleder under landsmøtet neste år. Selv om han nå gir seg som statsråd for å bli med kona og barna til USA, var det fredag ingen tvil om at han selv, partifeller og sågar statsminister Erna Solberg (H) øyner et snarlig comeback.

Tre av sentralstyrets faste medlemmer er bortreist under mandagens møte og vararepresentanter møter i stedet for disse. En vara møter også for Per Sandberg som trådte ut av sentralstyret da han gikk av som nestleder. (NTB)