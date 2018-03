Innenriks

I løpet av denne uka ble det varslet to forslag i Stortinget om reaksjoner mot Frp-statsråd Sylvi Listhaug, etter at hun for en uke siden hevdet på Facebook at «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

SV har fremmet et forslag om å vedta sterk kritikk mot Listhaug for at hun «offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge», som ble behandlet i går. Tirsdag til uka skal Stortinget behandle et forslag fra Rødt om å fremme mistillit mot Listhaug.

Allerede før torsdagens møte var det klart at SV-forslaget om kritikk, et såkalt «daddelvedtak», kom til å få flertall, og samtidig svært lite sannsynlig at Rødts mistillitsforslag ville få gjennomslag.

Et daddelvedtak er den sterkeste kritikken Stortinget kan komme med uten å stille miststillit.

Men i løpet av noen formiddagstimer i Stortinget klarte Listhaug å snakke seg nærmere et mistillitsforslag fra Stortinget.

– Det er mer aktuelt nå enn før jeg hørte Listhaugs innlegg å stemme for et mistillitsforslag mot henne, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter Listhaugs første forsøk på å beklage Facebook-posten hun la ut for en uke siden.

– Dette holder ikke

Før Listhaug gikk på talerstolen, hadde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, som også er nestleder i Høyre, vært oppe og fremført en unnskyldning på vegne av regjeringen.

– Jeg har fått et oppdrag fra statsministeren. Hun har bedt om at jeg på vegne av regjeringen gir en uforbeholden unnskyldning til de vi har såret med vår kommunikasjon om saken, sa Sanner.

Flere fra opposisjonen har bedt Listhaug avklare om hun fortsatt står inne for budskapet i anklagen mot Ap. Men da Listhaug gikk opp på talerstolen første gang, var budskapet hennes:

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken.

Det fikk Støre til å reagere skarpt:

– Jeg mener det er folkeskikk å ta imot en unnskyldning. Jeg gjør det. Men dette holder ikke. Statsråden vitner ikke om å ha skjønt hva dette handler om, sa Støre da han grep ordet i replikkvekslingen rett etter at Listhaug hadde framført sin varslede beklagelse.

Ap går inn for mistillit

Hele fire forsøk tok det Listhaug å fremføre en unnskyldning som opposisjonen festet noenlunde lit til.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i framtida, sa Listhaug da hun var på talerstolen siste gang.

Det var imidlertid ikke nok. I går ettermiddag sa Støre at Ap stiller seg bak mistillitsforslaget fra Rødt.

– Etter dagens runder i stortingssalen så har Arbeiderpartiets stortingsgruppe konkludert med at vi vil stemme for et mistillitsforslag mot justisministeren, sa Støre til NTB.

Overfor Dagsavisen gjort partileder Audun Lysbakken det klart at også SV stiller seg bak forslaget.

– Etter dagens opptreden av Listhaug i Stortinget mener vi det er nødvendig, sa Lysbakken.

– Det Sylvi Listhaug ønsket med dette var å piske opp stemningen og øke sin egen og Frps støtte. Det skjønner alle. Det er ikke illegitimt i seg selv. Det gjør alle politikere. Det spesielle i denne saken, er at hun passerte den grensen der hun bidro til de konspirasjonsteoriene som det finnes flust av om Ap. Ideer om at Ap er forrædere som ikke bryr seg om Norges frihet og sikkerhet. Det er farlig å nøre opp under sånt, sa SV-Lysbakken.

Også Miljøpartiet De Grønne har mistet tilliten til Listhaug.

– Det er forbløffende at regjeringen har satt seg selv i denne situasjonen. Mistillit skal sitte langt inne, men Listhaugs opptreden i dag gir ingen grunn til fornyet tillit, sa Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for MDG.

– Vi kan ikke med god samvittighet se på at landets egen justisminister systematisk undergraver tilliten i vårt samfunn på denne måten. Nå håper vi resten av opposisjonspartiene samler seg bak mistillitsforslaget. Det er trolig KrF som blir avgjørende også i denne saken. Nå må de velge hvilken side av historien de plasserer seg på, sa Stoknes.

KrF kan avgjøre

Dersom Sp slår følge med resten av opposisjonen, er det igjen KrF som sitter med makten. Partiet er en del av regjeringens parlamentariske grunnlag i Stortinget.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa i går at partiet ennå ikke hadde tatt stilling til Rødts mistillitsforslag.

– KrF stiller seg bak forslaget om sterk kritikk mot Listhaug. Det er en tydelig advarsel fra Stortinget. Og jeg må si at dagens opptreden i Stortingets sal er nok bare med på å gjøre oss enda tryggere på at det er riktig, sa Hareide.

KrF-lederen understreket at partiet i utgangspunktet mener at kritikk mot Frp-statsråden er så langt KrF er villige til å gå.

Fra KrF-hold ble det overfor Dagsavisen i går sagt at partiet nå må vurdere saken, men at det trolig lander på at daddelvedtaket er nok.

Statsminister Erna Solberg er drevet fra skanse til skanse de siste uka. Neste uke kan hun få en regjeringskrise i fanget.