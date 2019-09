Av Hege Tannæs-Fjeld

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ligger 800 meter unna havna i Breivika, der en russisk tråler har stått i brann fra onsdag formiddag til torsdag morgen. Torsdag formiddag kantret den. Sykehuset ligger utenfor sonen som ble evakuert, men både kraftig røyk og stengte veier førte til problemer.

– Vi startet tidlig med å koordinere oss og satte krisestab. Trafikkbildet skapte problemer, og vi har vært i tett kontakt med politiet. Det at sentrale veier er stengt, førte til at vi har fått mange forsinkelser fordi det var vanskelig for ansatte å komme på jobb og pasienter å komme til time, sier viseadministrerende direktør Marit Lind ved sykehuset på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Operasjonsstuer stengt

På grunn av røyken som drev mot sykehuset, ble ventilasjonsanlegget først stengt i de delene av sykehuset der det var uproblematisk.

– Vi har mange apparater som er avhengig av kjøling og vegret oss derfor i det lengste med å stenge operasjonsstuer, men i en periode på morgenen måtte vi stenge disse enhetene, sier Lind videre.

Sykehuset har imidlertid skrudd på ventilasjonsanlegget igjen og er tilbake i normal drift.

Det er gjort fortløpende vurderinger av om det var nødvendig å evakuere hele sykehuset.

– Det ville vært veldig vanskelig å gjennomføre. En evakuering ville satt oss i en særdeles vanskelig situasjon, sier Lind.

Røyklukt

Sykehusledelsen opplyser at ambulansene har kunnet kjøre også gjennom avsperrede veier, og at pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp, har fått det.

– Vi har ikke hatt situasjoner som har gått utover kritisk skadde pasienter, sier Lind.

Både ansatte og pasienter ved sykehuset melder torsdag om ubehag på grunn av kraftig røyklukt.

Kommuneoverlegen hadde foretatt målinger av røyken som viste at den ikke inneholdt farlige stoffer. Det er også foretatt ekstra målinger ved sykehuset som ga samme resultat.

Ventilasjonsanlegget ved sykehuset er dermed slått på igjen.

Sykehuset opplyser at det bli et etterslep og forsinkelser på behandlinger utover dagen, men de jobber for at problemene skal ramme pasienter minst mulig.

Skoler stengt

Flere skoler i Tromsø holder også stengt torsdag på grunn av den kraftige brannen i tråleren.

Både Ishavsbyen videregående skole i Breivika og Tromsø international school er stengt, melder Nordlys.

Åpne flammer

Dagen etter at brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik brøt ut, arbeidet nødetatene i Tromsø fremdeles med å holde kontroll på åpne flammer.

– Vi kan ikke bruke så offensive slokkemetoder som vi ellers kunne ha gjort av hensyn til nærheten til sykehuset. Når vi pøser vann rett på brannen, drives røyken opp mot sykehuset, og det kommer inn i ventilasjonsanlegget der med de følgene det kan risikere å gi, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden.

Forsyningsskipet Strilborg ble ved 0.30-tiden natt til torsdag plassert ved havaristen for å pøse på vann med vannkanon. De kraftige kanonene kunne imidlertid ikke bare rettes mot flammene da det drev røyken oppover mot sykehuset. Vannmassene ble også rettet mot skroget for å kjøle ned metallet.

Tråleren ligger til kai i Breivika havn i Tromsø. Politimesteren i Troms politidistrikt beordret klokka 23 onsdag kveld at alle beboere innenfor en radius på 300 meter fra den brennende tråleren skulle evakueres. I alt 92 personer var evakuert, ifølge politiet. Sammen med Sivilforsvaret ble beboere hentet fra boligene sine og overlatt til Tromsø kommunes folk som tok videre hånd om dem.

Brannvesenet vurderte å trekke skipet vekk fra kaia, men fryktet dette vil ha negative konsekvenser. Det er også blitt vurdert å senke skipet ved kaia, men onsdag kveld hadde ikke nødetatene det nødvendige materiellet for å utføre dette.

Torsdag morgen lå Bukhta Naezdnik tungt over på den ene siden etter å ha blitt pøst med tusenvis av liter vann de siste timene. Til slutt kantret den.