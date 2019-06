Av Siri Marie Seim Sønstelie

Brevet, som ble sendt tirsdag kveld, kommer kun et par dager før planene om nye sykehus i Oslo skal avgjøres i syremøtet til Helse sør-øst.

Det er foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved sykehuset, som har undertegnet brevet, skriver Aftenposten.

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet.

Planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt sykehus på Gaustad og ett på Aker har blitt møtt med kritikk og uro. Fagmiljøer har tidligere uttrykt bekymring for pasientbehandlingen, og tillitsvalgte og fagansatte mener samtidig at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres innspill rundt konsekvensene av å splitte avdelinger.

Overfor avisen bekrefter medievakten ved OUS at ledelsen har mottatt brevet. Brevet vil bli lest nøye før det vil bli besvart onsdag.